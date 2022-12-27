賣家取消訂單「妳2年前未取貨」　台中妹被封鎖傻眼：我4.9顆星耶

▲網購下單被無預警取消訂單，賣家理由是「看到妳2年前有未取貨紀錄」...（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／柯沛辰報導

一名女網友近日在網拍平台下標購買聖誕節的應景衣物，直到節慶將至，才發現賣家根本沒寄出商品，立刻私訊對方。不料賣家回覆指出，女網友在2年前有一次未取貨的紀錄，評價平均是4.9顆星，所以決定不寄出貨物。當下女網友想反駁，卻遭立即封鎖，氣得她把對話截圖發到臉書公審，引發兩派熱議。

原PO在臉書社團「爆怨公社」氣憤表示，賣家從來沒說買家評價必須5顆星，第一時間也答應出貨，如果真的不想出，也該提早說，而非等時間到了讓系統自動取消，或等她詢問才臨時找個爛藉口，「有夠爛，重點是還直接封鎖我，傻眼...」

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對話截圖可見，賣家承諾「優先幫你寄」、「周三寄周五到」，女網友也回覆「好，謝謝你！」不過，原PO等了數日，眼見聖誕節即將到來，仍遲遲不見衣物到貨，於是親自查詢訂單，這才發現賣家根本沒出貨，氣得她立刻私訊質問「你們太扯了吧！居然沒寄！」

賣家理直氣壯回覆「因為看到妳有未取記錄，還有其他賣家留的那些評價，這邊就優先寄其他人的囉，反正就算賣家有寄，您也未必都有領呀，既然別人寄了妳都可以不去領，那妳下標了別人也可以不寄囉！」

▲▼賣家答應出貨卻放鳥，事後被質問秒封鎖原PO。（圖／爆怨公社）

原PO看完傻眼，立刻回訊反駁「哇靠，我未取都是多久前的事情了，而且你們沒有說沒滿5顆星不寄貨！」不料App立刻顯示「你被該用戶封鎖，你所寫的內容將無法被傳出」，讓她當場氣炸。

為此，原PO在貼文內附上個人的「買家評價」，證明自己共交易31次，除了2年前那次未取貨的1星評價，其餘30次都是5星，平均4.9顆星，也未曾被其他賣家批評。她解釋，2年前搬離花蓮到台中住，結果填資料時選錯超商，不慎填到花蓮的，迫於無奈才沒去取貨，後來也有跟賣家道歉。

▼原PO貼出2年前對話紀錄，強調對給1星的賣家很抱歉，當時也有私訊道歉。（圖／爆怨公社）

如今網購遇到介意評價沒5星的賣家，讓原PO感覺很差，「說真的，如果真的介意評價的話，可以提早說吧...」

許多網友看完紛紛表示，「直接封鎖也太誇張了」、「好誇張的賣家」、「不能找蝦皮客服投訴賣家嗎」、「蝦皮這種垃圾賣家很多，之前訂兩箱咖啡，賣家私我問能不能包在一起，然後我還來不及回，他就先片面取消訂單，把我封鎖了...」

不過，也有人持不同看法，「有信用不良紀錄，他可以選擇不賣你」、「不管什麼理由，未取就是未取，選錯超商是你的問題」、「超取被退回，賣家還是要付運費，沒道理你的過錯要別人買單」、「你如果當初選錯，重新下單然後幫出運費，或許就不會吃一顆星」掀起熱議。

▼原PO貼出自身評價紀錄，強調自己只有一次不良紀錄，平均4.9顆星。（圖／爆怨公社）

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