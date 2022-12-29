民進黨敗選檢討聆聽年輕世代聲音　趙怡翔喊：應更專注民生議題

▲針對敗選檢討，趙怡翔表示，民進黨應更專注民生議題。（圖／翻攝自趙怡翔臉書）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨2020年大選檢討小組召集人鄭文燦今（29）日主持新科青年議員選後檢討會議，台北市議員趙怡翔表示，感謝黨中央願意聆聽年輕世代的看法，他也提出他的想法，他認為整體而言，執政黨應該更專注民生議題。

趙怡翔表示，民進黨執政這幾年來，在國家經濟、國防與外交上有卓越的表現，這是客觀的事實，也備受國際社會的肯定，但這些成果不一定讓一般民眾有感，也呈現「數字」與「現實」的落差。

趙怡翔認為，整體而言，執政黨應該更專注民生議題。從改善道路、透過中央的資源加快都市更新，到提供更優質的就業、教育環境，這更能讓國民感受到國家的進步，也就是說，經濟的成果要能在地方上呈現，他表示，每天提到GDP的增加，不如整修民眾家裡前面的道路，或提升教育軟硬體設施，他強調，「宣傳政府超收，不如聆聽民眾對建設的期待」。

趙怡翔指出，今天的檢討會議也有很多其他青年夥伴陸續發言，接續討論疫情對地方經濟的影響、如何精進政府的各項補助與紓困方案，並透過不同管道拉近與基層民眾的互動關係。他提到，要檢討的項目很多，每個人的觀點不同，沒有對錯之別。但他們確實都有義務與責任，讓民進黨變得更好，重新找回民眾的信任。