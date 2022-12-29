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社會 社會焦點 保障人權

情侶摩鐵約會…男突痛苦衝出車庫喊救命！最後死在救護車上

記者陳雕文／新北報導

新北市中和區一名男子與泰籍女友於27日傍晚5點多，在中正路附近的摩鐵約會，結果兩人歡愉到一半，男子神情痛苦地衝出房間，在車庫外喊救命…摩鐵經理聞聲前往關心並協助報案，後來男子緩緩走進救護車躺上擔架，下一秒竟失去呼吸心跳！救護人員趕緊施作CPR並迅速送醫，急救後仍宣告不治。

▲▼摩鐵驚傳猝死意外。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲情侶坐計程車到摩鐵約會，男方突然痛苦衝出房門，在車庫外喊救命，坐上救護車仍來不及了。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，案發當時摩鐵經理聽到某房車庫傳來求救聲，他上前查看發現41歲湯男站在車庫外，湯男表示身體非常不舒服，因此經理協助報案。

直到救護車到場，湯男意識都還算清楚，可以正常對話，湯男表示，跟26歲泰籍女友一起住宿，身體極度不舒服，上救護車後突然間失去呼吸心跳，救護人員緊急對其施作CPR，後續送往雙和醫院急救無效宣告死亡。

▲車輛到摩鐵。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲男子猝死在救護車上。（圖／記者陳雕文翻攝）

警方接獲通報到場調查，上樓於房間內發現湯男的泰國籍女友及毒品咖啡包17包(15包已拆封、2包未拆封)，已依規定扣案。鑑識人員隨即到場採證勘驗，初步排除他殺。全案依規定製作相關人員筆錄後，將報請新北地檢署檢察官刑事相驗，以釐清死因。

湯男的女友被依毒品危害防制條例移送新北地檢偵辦，另針對房內查扣毒品咖啡包，警方正規劃相關查緝藥頭行動，並向上溯源追查毒品來源。

▼警方查扣毒品咖啡包。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼毒品。（圖／記者陳雕文翻攝）

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