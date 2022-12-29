「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

▲妹子約會脫下外套，雙峰激凸讓原PO看傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「年輕女生在冬天不穿內衣，已經變成主流了嗎？」一名男網友透露，近日約心儀對象喝咖啡，殊不知對方全程激凸，更大方解釋「現在年輕女生冬天時，都沒在穿內衣的！」一番話讓原PO難以置信，便好奇拋問「這已經是多數女生的選擇了嗎？」文章曝光後，一票女孩們也力挺「很冷穿很多，真的看不出來！」

一名男網友在Dcard表示，日前約曖昧對象去餐廳喝咖啡，豈料妹子脫下外套後，胸前炸出邪惡2點，「激凸明顯...很顯然沒穿內衣。」由於原PO眼神過於驚訝，妹子也毫不避諱解釋，「現在年輕女生冬天時，都沒在穿內衣的！」

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不僅如此，妹子也一副理所當然地說，反正外套穿上去，別人也不知道，「我跟我室友都不穿內衣。」

對此，原PO直呼不可思議，接著好奇拋問「原來年輕女生在冬天不穿內衣，已經變成主流了嗎？是否真的就不穿內衣了？重點是...這已經是多數女生的選擇了嗎？」

文章曝光後，一票老司機笑虧，「靠北！人家都暗示了，你還不懂，真服了你」、「你真好騙，這種話你也信」、「可以約來吃，這是明示」、「驚訝到讓對方發現，也是很離譜欸」、「直男腦！人家在暗示你了，還不快接球」。

不過留言串中，女網友的答案卻是兩極化，「小奶才能這樣吧，我F罩杯，也很想體驗沒穿內衣出門」、「沒有，純屬個人習慣」、「不穿很沒安全感耶，感覺一整天下來，都會很焦慮別人有沒有發現」、「大胸真的沒辦法不穿，走路晃感就不舒服了」、「大奶妹一定要穿，才不會垂頭喪氣」。

另一派網友則認為，「也有夏天不穿內衣的人，可能出國留學過，國外女生很多都沒穿內衣，好像很普通」、「我也會欸，因為很冷穿很多，真的看不出來」、「冬天根本小奶福音，內搭衣+大學T基本上就看不到激凸了」、「習慣而已，我自己D，有時也懶得套內衣出門，不分季節，會盯著你的奶的人真的很少，有的話就造福社會吧，反正我舒服就好」、「F經過，穿內衣真的很痛苦，一個束縛卡在胸下每天至少10小時耶，我冬天也不太穿內衣，但是怕激凸還是會貼胸貼，我冬天穿都習慣套一件毛衣背心，是真的完全看不出來」、「只要衣服不透的，我就不怕，不穿內衣的人生，太舒服了」。

▼不少女孩害羞坦承，穿厚衣服就沒再穿內衣了。（圖／翻攝Dcard）

