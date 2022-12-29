　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

胸部,乳房。（圖／記者李佳蓉攝）

▲妹子約會脫下外套，雙峰激凸讓原PO看傻眼。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「年輕女生在冬天不穿內衣，已經變成主流了嗎？」一名男網友透露，近日約心儀對象喝咖啡，殊不知對方全程激凸，更大方解釋「現在年輕女生冬天時，都沒在穿內衣的！」一番話讓原PO難以置信，便好奇拋問「這已經是多數女生的選擇了嗎？」文章曝光後，一票女孩們也力挺「很冷穿很多，真的看不出來！」

一名男網友在Dcard表示，日前約曖昧對象去餐廳喝咖啡，豈料妹子脫下外套後，胸前炸出邪惡2點，「激凸明顯...很顯然沒穿內衣。」由於原PO眼神過於驚訝，妹子也毫不避諱解釋，「現在年輕女生冬天時，都沒在穿內衣的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，妹子也一副理所當然地說，反正外套穿上去，別人也不知道，「我跟我室友都不穿內衣。」

對此，原PO直呼不可思議，接著好奇拋問「原來年輕女生在冬天不穿內衣，已經變成主流了嗎？是否真的就不穿內衣了？重點是...這已經是多數女生的選擇了嗎？」

文章曝光後，一票老司機笑虧，「靠北！人家都暗示了，你還不懂，真服了你」、「你真好騙，這種話你也信」、「可以約來吃，這是明示」、「驚訝到讓對方發現，也是很離譜欸」、「直男腦！人家在暗示你了，還不快接球」。

不過留言串中，女網友的答案卻是兩極化，「小奶才能這樣吧，我F罩杯，也很想體驗沒穿內衣出門」、「沒有，純屬個人習慣」、「不穿很沒安全感耶，感覺一整天下來，都會很焦慮別人有沒有發現」、「大胸真的沒辦法不穿，走路晃感就不舒服了」、「大奶妹一定要穿，才不會垂頭喪氣」。

另一派網友則認為，「也有夏天不穿內衣的人，可能出國留學過，國外女生很多都沒穿內衣，好像很普通」、「我也會欸，因為很冷穿很多，真的看不出來」、「冬天根本小奶福音，內搭衣+大學T基本上就看不到激凸了」、「習慣而已，我自己D，有時也懶得套內衣出門，不分季節，會盯著你的奶的人真的很少，有的話就造福社會吧，反正我舒服就好」、「F經過，穿內衣真的很痛苦，一個束縛卡在胸下每天至少10小時耶，我冬天也不太穿內衣，但是怕激凸還是會貼胸貼，我冬天穿都習慣套一件毛衣背心，是真的完全看不出來」、「只要衣服不透的，我就不怕，不穿內衣的人生，太舒服了」。

▼不少女孩害羞坦承，穿厚衣服就沒再穿內衣了。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

▲▼ 。（圖／翻攝Dcard）

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
男友3天前被射殺！　16歲少女突「陳屍垃圾桶中」
Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人朝
小甜甜爆「遭教會阻止驗傷」！　林利霏怒開轟
快訊／蔡英文元旦將發表談話　國安會議聚焦2議題
「信樂團」推手猝逝！　路邊突倒下送醫不治
當1年兵很哀怨？　他揭「最慘世代」：剛好而已
高雄連爆槍擊案！2個月3起「兩男中彈亡」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

5歲愛女對她說：我沒有爸爸　女CEO曝超正教育觀「沒什麼特殊的」

肇事司機以10萬交保　向家屬4度磕頭道歉

華莎xHeize女團歌串燒！　《PINK VENOM》《LOVE DIVE》過分好聽

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」　路口緊鄰醫院救不回

印尼妻溜台語嗆酒空尪　「用情緒工作怎幹大事？」

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

94年次後當兵一年很哀怨？　他揭「7年級生悲慘世代」：剛好而已

2023年屬羊、蛇慎防血光之災　兔龍身體健康最差「這3個月當心」

「一脫外套激凸」心儀妹羞認...冬天都不穿！答案超誠實：太舒服

全民關注後疫情時代發展　世新大學探究企業管理新型態挑戰

台中計程車春節加成費率出爐！　小年夜到初八照表收費再加50元

「八冠王」許皓鋐寫台圍棋史紀錄！透露致勝秘訣：調整好心態

瑪利Young快樂襪子店開幕　市長媽媽讚：今年收到最幸福的禮物

主打亞洲「唯一瑞士黃金條塊」實體店　業者搶攻高端市場

保險業受防疫險、升息影響　11月虧損近千億

洩密地主個資給承租人　前花壇鄉長被判3月

反映樓上住戶噪音遭丟土塊　鄰居暴走「持長槍瞄準」互控吃官司

12星座「新年運勢」一次看！雙魚財運滾滾、巨蟹跨出舒適圈

Toyz單挑館長「快攻打臉」成功！狂吃重拳倒下　2.2萬人線上朝聖

周天瑋／聖誕老人送給了美國一個台灣量級人口

不爽被說閒話＋不聽話…南投男打死友人　檢傷害致死起訴

大專棒聯／黃群9K好投率南華2連勝　蔡仲南：變化球控球很好

快訊／蔡英文元旦將發表談話　31日召開國安會議聚焦民生、產業困境

小甜甜傳「遭教會阻止驗傷」　林利霏怒轟：是你女兒會這麼說嗎

母子等車突遭怪漢推落月台！　8歲童下秒遭高鐵輾過...當場慘死

生活熱門新聞

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

老公抱弟媳「一手伸到下體」！妻忍10年：是個婊

今明雨擴全台　2地區一路下到明年

苗栗懶人露營住到發霉帳篷！業者反擊了

日本單日415死創新高！林氏璧建議帶3寶赴日

幼兒園老師熱舞「抖動19秒」　媽媽們怒了

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

小二女國文考卷！媽一看超火　爸爸沉默了

「兒子故意考96分」媽媽求解　過來人點破

逛UNIQLO變內褲賊　他曝「最新後續」！千人炸鍋

更多熱門

相關新聞

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

情侶摩鐵約會…男突痛苦喊救命　死在救護車上

新北市中和區一名男子與泰籍女友於27日傍晚5點多，在中正路附近的摩鐵約會，結果兩人歡愉到一半，男子神情痛苦地衝出房間，在車庫外喊救命…摩鐵經理聞聲前往關心並協助報案，後來男子緩緩走進救護車躺上擔架，下一秒竟失去呼吸心跳！救護人員趕緊施作CPR並迅速送醫，急救後仍宣告不治。

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！

虎斑貓烤暖爐上癮　插電前先卡位

虎斑貓烤暖爐上癮　插電前先卡位

楊冪化身維密女郎穿鏤空愛心馬甲

楊冪化身維密女郎穿鏤空愛心馬甲

4種最流行的圍巾圍法！保暖又時尚

4種最流行的圍巾圍法！保暖又時尚

關鍵字：

曖昧對象約會激凸內衣冬天

讀者迴響

熱門新聞

要剪卡了！2023年5張卡跌落神壇　達人點名這張必剪　

宋逸民夫妻開教會還賣藥！大咖女星決裂6年

先別離職！「6星座」2023年旺到發紫　

3縣市大雨！10級強風來了　跨年下最大

21歲女星確診轉中重症！燒到送急診

台中公車輾母嬰2死　台北司機詭異重複喊這8字

即／南韓高速公路隧道大火　至少5死37傷

訂位接滿！耶誕夜「8成座位突取消」

因1張衛生紙被媽罵！國小童發抖說：我恨妳

今晚17：32進入水逆！　4星座要當心了

好市多夯物特價最後1天　會員網購優惠還買貴

年度最佳手機出爐！它打敗iPhone和三星

剛進宋逸民教會…她遇2件事嚇到退出：很邪門！

23歲女偶像宣布未婚懷孕！孩子的爸是粉絲

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

更多

最夯影音

更多
大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑

大眼萌娃啜飲發出吱吱聲　噘嘴模仿逗樂自己露燦笑
動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

動力火車被問「為何不叫動力高鐵？」　尤秋興神回覆：因為以前沒有XD

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

Makiyo開趴狂歡畫面曝光　坐完月子超嗨：誰沒有喝酒！

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

泰僧侶早晨誦經遭幼犬騷擾！　太皮被限制行動...鑽出繼續鬧

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

世界已知首例白化豹貓 失明、多病纏身受照護

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面