爽交到「阿嬤型女友」　他付完帳一看手機傻眼！網羨煞：娶回家寵爆

▲女友吃完飯就會轉帳給原PO，金額比帳單還多錢。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／劉維榛報導

「感覺我好像要被女友養肥（廢）了！」一名網友透露，女友平時在家上班，除了打掃家裡也會備齊居家用品，還會煮三餐，就連約會吃飯都是女友買單，「我付完錢就會收到轉帳，女友都會轉520、1314元之類的，比原本花的錢還多。」對此，原PO則笑虧「我好像交了一個阿嬤型女友！」

一名網友在Dcard笑稱，幸運能遇到「阿嬤型女友」，之所以用這麼浮誇的形容詞，是因為交往以來，原PO不再煩惱三餐，女友甚至會煮好咖哩、甜湯與炸蔬菜，親自送到原PO公司，下班還有熱騰騰的宵夜。

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不僅如此，賢慧的女友會做好所有家事，並採買生活用品，就連約會吃飯也是女友買單。原PO特別解釋，才在櫃檯結完帳，女友下秒就自動轉帳520元或1314元，「比原本花的錢還多。」

對此，原PO直呼快被寵壞了，女友也會替他添購衣著或飾品，「感覺我好像要被女友養肥（廢）了！」

假討拍真炫耀的文章曝光後，引發千名網友羨煞不已，「感覺女友財力非常可觀」、「我就問一句：她不用上班嗎」、「我女友也差不多欸，很會照顧人，常常想要回饋，她都說不用，只要愛她、一直陪在她身邊就好，真想娶回家寵爆」、「這不是阿嬤型女友，這是神仙女友」、「總歸一句：在欺負單身狗」。事後，原PO也回應，女友在家上班，是自由度比較高的工作。

▼原PO笑稱，交到阿嬤型女友。（圖／翻攝Dcard）

