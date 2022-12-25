一年中「這1周」最易猝死　研究：心肌梗塞、群聚感染機率更高

▲美國研究發現，聖誕節～跨年這周最易發生猝死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

一年有52周，近年有許多美國研究證實，自聖誕節一直到跨年這周，最容易發生猝死。原因在於該周時常恰逢寒流、容易感冒、室內外溫差大，導致猝死機率提升。

重症醫學專科醫師黃軒指出，早在2004年，美國學者David Phillips就已發現，心因性猝死好發於該時段，尤其是「聖誕節」，「聖誕節隔天」和「新年」這三天，美國各地每年猝死率都會增加。

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除了心血管疾病，其他非心血管疾病如癌症，呼吸疾病、腸胃疾病、新陳代謝疾病等會造成猝死外；冬天因容易感冒，導致肺炎、喘不過氣，引發心臟負擔、心律不整，也容易導致猝死。

為何聖誕節至新年這周最易發生猝死？黃軒也點出4種可能原因：

1. 太冷了

在國外，該段時間剛好是寒流，下大雪季節。在又冷又乾的季節中，若身體沒有保暖，房間也沒有持續保暖，冷空氣就會提高血栓風險，引發中風、心肌梗塞。

2. 冷熱溫差變化，反覆發生

溫差愈大，死亡率愈高。且從「溫差大於5°C以上開始，愈來愈危險。」

3. 容易群聚感染

除了太冷、大家都不出門以外，這段時間也剛好是人們從各地回家過年、相聚的日子。不戴口罩、無法保持安全距離，冬季的呼吸道病毒就會透過飛沫傳播；有慢性疾病、免疫能力不足的家人，就容易因病毒感染導致肺炎，進而引發感冒、肺炎，喘不過氣猝死的情形。

4. 延誤就醫

研究發現，有人會因太冷、出門不方便就在家硬撐，延誤治療黃金時間；等到心跳停止，叫不起床或忽然昏迷在地才叫救護車，往往都已太遲。

黃軒呼籲，寒流還會持續發威下去，大家務必做好保暖、防止風寒侵入體內，否則容易造成猝死，「尤其是慢性疾病風險更高。」