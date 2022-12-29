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「台灣交通有多爛？」他揭1數據：中共打過來，死傷都沒這誇張

▲▼示意圖,社會,車禍,現場,危險,汽車,事故,外傷,道路,死,撞（圖／123RF）

▲台灣今年道路交通死傷事件，比去年還要多。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者施怡妏／綜合報導

交通部28日召開道安說明會，根據統計，2022年1至10月道路交通事故件數、死亡及受傷分別較去年同期增加15,750件、149人、21,015人，且近年我國每十萬人口數30日死亡人數為他國4到6倍。軍事專家王臻明指出，台灣2021年車禍死亡人數高達2990人，數據高到令他很震驚。

戰史、中國近代史、軍事、國際關係與地緣戰略專家王臻明昨（28）日晚間在臉書上發文，看到台灣2021年統計數據，因車禍死亡人數高達2990人，驚訝直呼「說不定中國武力犯台時的第一波火力打擊，軍民死傷人數還不會這麼誇張。」

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對此，不少網友認同，台灣的道路交通真的很危險，「看台灣人開車、騎車的狠勁，根本不覺得打仗會輸」、「汽機車才是台灣人的專武」、「笑著笑著就哭了」、「是說大家拿出騎車上路的精神，根本媲美敢死隊，怕爆」、「老實說我每天在新北騎車時，都覺得自己在前線衝鋒陷陣」、「因為很多人對於遵守交通規則的觀念非常薄弱，甚至是沒有啊」。

根據統計，2022年1-10月機車事故死亡人數1,648人，較去年同期增加178人(+12.1%)，高齡者死亡人數1,031人較去年同期增加103人(+11.1%)，惟酒駕防制略有成效，死亡人數為230人，較去年同期減少27人(-10.5%)。至於行人死亡人數300人，較去年同期減少35人(-10.4%)。

交通部長王國材表示，交通部對這個數字感到很失望，未來必須更加努力，以降低道安事故，包括編列道安教材、修正道教處罰條例、道安評鑑、設置護老專區與高齡友善區、推動機車駕訓、改善行人環境設施、取締違規佔用等，他也坦言，若要最快減少交通違規，最快的教育方式就是罰鍰，否則太多車輛不禮讓行人、逼車、擋車，會有更多人受害。

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