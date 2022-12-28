邱國正來拜會！藍提3說明3意見、白有5訴求　「都不反對兵役延長」

▲邱國正28日拜會立法院在野黨團。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

總統蔡英文昨宣布義務役役期延長1年，國防部長邱國正28日到立法院三個在野黨團報告兵役延長政策，而藍、白黨團也表達立場。國民黨團總召曾銘宗說，國民黨團支持國防改革，但假設備查改審查，藍黨團會追究政治責任；民眾黨團總召邱臣遠認同兵役延長的大方向，但重點應在於「重拾國軍的榮譽感」，所以提出5點訴求。

邱國正今天率陸軍常務次長房茂宏中將等多名官員，到立法院依序向民眾黨、國民黨、時代力量等三在野黨團報告兵役延長政策。

曾銘宗代表國民黨團提出「三點說明、三項意見」，三點說明為：第一、國民黨、國民黨團支持國防改革，如此戰力提升後，才有辦法在充分備戰下避戰；第二、希望加強演訓內容，更符合現代化戰爭需要，也希望全面提升軍人待遇；第三、提升軍人光榮感，例如軍人節要恢復放假、地方交通要站，要讓軍人有需要時能優先搭乘。

至於三項意見則為，第一、假設延長役期一年是依照《兵役法》的行政命令，這兩天將依法公布，假設備查改成審查，等同打臉國防部跟行政院，國民黨團會追究政治責任；第二、國民黨團支持國防改革，但也要求國防部，必須傾聽各界意見，做好配套；第三、要求國防部必須跟全民溝通，不要造成社會不安定。

▲邱國正拜會國民黨團。（圖／記者陳煥丞攝）

民眾黨團方面，邱臣遠表示，民眾黨團認同兵役延長的大方向，不過政策細節如訓練內容、彈性修業、薪資提升、義務役年資銜接勞退制度這四點，國防部要合理合規的規劃與訓練。

邱臣遠指出，延長兵役的重點，在於「重拾國軍的榮譽感」，因此民眾黨團提出5點訴求：1、提高徵募兵制誘因，提高國人從軍意願。2、訓練內容保持彈性，納入資訊戰或無人機操作，與世界情勢接軌。3、針對役期納入年資等有益役男的提案，國防部應主動積極爭取。4、國防部應縮短役男等待兵單的空窗期。5、在實施前還有一年，訓練官、訓練場域的整備要一步到位。

邱臣遠也說，民眾黨團幹部在討論中指出，目前世代剝奪感很重，要讓役男無後顧之憂，喬兵役、提前入伍等亂象要提前應對，後續執行兵役改革的主責要有力，不要淪為口號政策，軍中師資能否跟上，也要妥善整備。

▼邱國正拜會民眾黨團總召邱臣遠 。（圖／記者陳煥丞攝）