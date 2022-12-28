邱國正拜會！國民黨團提「審查」疑義　賴士葆籲辭官：這是另類倒閣

▲邱國正28日拜會國民黨立法院黨團。（圖／記者陳煥丞攝）

記者蘇晏男／台北報導

國防部長邱國正今（28日）到立法院向三個在野黨團報告兵役延長政策，國民黨團總召曾銘宗表達黨團對於該政策「查照」改成「審查」的不滿，並說此舉等同民進黨團打臉國防部跟行政院。立委賴士葆則說，立法院所有備查案改審查案，幾乎都由在野黨提出，「柯建銘講的是胡說八道」；賴喊話邱，要當個有骨氣的部長，應該辭官來表達抗議，因為這是另類倒閣。

邱國正28日約中午12時半率多位國防部高層抵達立法院國民黨團辦公室，向曾銘宗在內多名藍委報告兵役延長案，並一同召開約1小時的記者會。曾銘宗代表黨團提出三項意見，第一、假設延長役期一年是依照《兵役法》的行政命令，這兩天將依法公布，假設備查改成審查，等同打臉國防部跟行政院，國民黨團會追究政治責任；第二、國民黨團支持國防改革，但也要求國防部，必須傾聽各界意見，做好配套；第三、要求國防部必須跟全民溝通，不要造成社會不安定。

會中賴士葆對邱國正表示，既然兵役延長政策很早就規劃，又不需立法院通過，只要下達行政命令就能生效，為什麼叫執政黨黨團要把查照案改成審查案？邱身為執政黨的國防部長，但民進黨團提出「審查」，這從政治角度來看，是另類倒閣。

「今天如果我是你啊，我就辭職了，辭國防部長；我推出來的東西，居然執政黨的立委把我打槍，這是什麼意思啊？還拉下來審查。」賴士葆說，照理說今天公布就生效了，美豬美牛、福食都一樣，立法院所有備查案改審查案，幾乎都由在野黨提出，「柯建銘講的是胡說八道」。賴喊話邱，要當個有骨氣的部長，應該辭官來表達抗議。

對於邱國正稱兵役延長方面，自己未受到美國的壓力，賴士葆直言，「才怪，那是你認為的，起問拍板了嗎？」蔡英文昨天說是很困難的決定，是因為要平衡美方壓力跟選票；國防部11月造就定案了，就是因怕影響選票而不敢提。

「我要不客氣地講，今天這個案子推出來，叫『山寨版的兵役延長一年案』。」賴士葆說，大學生居然可以寒暑假去當兵，但當兵應該是連貫的，這很奇怪、很天才，「這樣設計的，絕對不是專業的，都是政治的設計」。

邱國正回應，國防部不會推託責任，但不會建議把備查改為審查，軍人很單純，就是接受任務、想著如何完成，然後完成任務，「我沒有操控任何一個人」。

邱國正也強調，他沒有受到美方壓力，「美方怎麼可能給我壓力」，國軍第一觀念就是國家為上，不會受到外國任何支配，他也從未受到美方或友邦給他的壓力，就算有，「我怎麼可能聽他的，因為我很清楚，我們是中華民國的國軍，拿的是中華民國人民納稅的脂膏，我們奉行的是中華民國保家衛國概念，不會去違背的」。

至於寒暑假當兵部分，邱國正表示，並沒有定案，教育部跟內政部有表示很多細項還要制定，還在研議當中。

但賴士葆要邱國正承諾，如果柯建銘把兵役延長政策改成審查案，「你辭官，你敢不敢做這樣的承諾？」「我給你機會向老柯講話，請柯建銘、柯總召，請你行行好，不要把我拉下來」。邱國正回應，他沒辦法操控民代。賴隨即說：「你期待。」邱再說，每個人都有期待，結果一個是美夢成真，另一個是南柯一夢，何必期待呢？都往好的方面。