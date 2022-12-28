頻提役改要「正本清源」與兩岸有關？　侯友宜：目標是台灣利益為先

▲侯友宜。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／新北報導

總統蔡英文27日宣布兵役延長至1年，新北市長侯友宜對此表示，和平穩定政府責無旁貸，政府的政策路線要「正本清源」，這才是令人民安心的首要任務。對於侯不斷強調「正本清源」，外界好奇是否是與兩岸關係有關？侯友宜28日表示，保家衛國、捍衛中華民國，為台灣人民努力，以台灣利益為最大優先，讓人民穩定生活是最首要任務，這就是目標。

侯友宜今天下午對於兵役延長的議題，表示政府最重要的是讓人民安心，政府的政策跟路線一定要說清楚，尤其在配套的完善性，更要把後續的事情跟人民做說明跟報告，讓人民能安心，國家能和平穩定才是最重要。

媒體追問，這兩天談兵役議題不斷強調「正本清源」，是與兩岸關係有關嗎？侯友宜說，整個政策、路線才是最根本的地方，兵役延長的源頭是如何讓民眾安心？我們怎麼做才能讓國家穩定？而且順利在人民安定、快樂生活下去才是最重要的。

媒體再問，所以是指目前的兩岸政策無法讓人安心嗎？侯友宜說，人民很清楚，很多政策在國際環境底下要不斷做好調整準備，讓人民很確定政策跟路線，人民才會穩定下來，「保家衛國、捍衛中華民國，為台灣人民以台灣利益為最大優先，讓人民穩定生活為最首要任務，這就是我們的目標」。

