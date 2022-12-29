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冬天狂冒靜電恐是「身體缺氧」！醫警告：嚴重失智、罹心血管疾病

▲毛衣,妹子（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲冬天容易有靜電，脫個毛衣就劈哩啪啦響。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

連日低溫讓不少人遭「靜電」攻擊，不管是開關門、穿脫毛衣，甚至是和朋友碰到也會啪滋啪滋響。中醫師樓中亮曾在臉書提醒，常出現「靜電」的人，可能是過度疲勞導致身體缺氧所引起，嚴重可能會導致心血管、慢性或失智症疾病發生。

樓中亮表示，靜電的產生是物體因接觸、摩擦、剝離而使負電荷移動，導致正負電荷不平衡而產生，最常見的靜電就是在更換衣服時的摩擦，身體的負電荷被帶走只留下正電荷，還有就是接觸金屬物體或門把，就會觸發放電反應。

至於為什麼冬天容易有靜電，樓中亮表示，因為乾燥的環境有利於電荷的轉移和累積，加上冬天衣服穿得多，衣服之間互相摩擦產生大量電荷，電荷沒有途徑釋放掉，累積在衣服表面，等於全身上下都充滿了靜電荷。

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樓中亮提醒，如果是不分四季都容易靜電的人，需要留意可能是身體「缺氧」而引起的，過度疲勞最容易讓身體處於「缺氧狀態」，長時間缺氧可能會讓自律神經系統交感神經變的亢進，而副交感神經變差，容易讓心跳變快、血壓變高，嚴重可能會導致心血管、慢性或是失智症等疾病發生。

他也指出，若想預防靜電，在環境上可以嘗試增加濕氣，例如「市內使用加濕氣、養一些水培植物、減少暖氣是使用，或是在暖器旁放一盆清水」。此外，增強身體的保濕也是好方法，補充足量的水；喝潤喉茶；以及多喝雞湯、魚湯或是吃木耳、秋葵等，都能預防靜電產生。

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