夾住搖一搖！　母親用老虎鉗秒拔乳牙...醫喊：千萬母湯

記者魏有德／綜合報導

新疆一名母親近日上傳一段替女兒拔乳牙的影片，引起外界關注。影片中，女孩躺在沙發上，雙眼盯著母親手中的那把「老虎鉗」，隨後，母親將老虎鉗伸進女孩嘴中夾住一顆乳牙，左右搖晃一次便迅速拔掉這顆乳牙，「鉗起牙落」的過程不到一秒，女孩甚至還來不及做好哭泣的準備，就已經完成這個「儀式」。

▲新疆一名母親用老虎鉗替女兒拔乳牙。（圖／翻攝沸點視頻，下同）

女孩乳牙被拔出後愣了一秒，隨後口齒不清的大叫一聲，彷彿才反應過來牙齒已經被拔掉了，這時，在一旁錄影的父親也笑著說，「終於給妳拔掉了，太棒了，（牙）都壞了，我勒個天！」

這段影片放上網路後，引起網友們熱議，「去醫院拔啊，這對孩子太不負責了」；「無語了，不能看牙醫嗎」；「這顆臼齒拔了會不會長不出來」；「自己拔實在是太危險了」。

據了解，微博上時常有父母親用老虎鉗替孩子拔牙的影片傳出，有牙醫師提醒，孩子的換牙期一般是從6歲左右開始，大約會到12至13歲結束，在正常情況下，恆齒萌出後，乳牙的牙根逐漸被吸收，產生鬆動並發生脫落，不需要進行特殊的處置。

牙醫師強調，如果恆齒已經萌出，但乳牙遲遲不肯脫落，這就需要帶孩子去到正規醫院或牙科門診拔除，使用老虎鉗、鑷子、棉繩拔牙都不妥當，「老虎鉗比較寬的，小孩的牙齒比較小，夾上去有可能操作不當，容易夾傷到鄰牙或牙齦，會造成鄰牙的損傷，還有牙齒的出血，甚至傷口感染等。」