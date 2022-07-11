正妹一次拔4顆智齒「腫成國字臉」！悽慘模樣網笑翻：好對稱

▲女子一次拔4顆智齒，結果臉愈腫愈大。（圖／翻攝微博）



記者柯振中／綜合報導

拔智齒這種小手術令人恐懼，光是想到就痛不欲生。安徽阜陽有名女子到牙醫診所拔牙，當時聽從醫師的建議，一次拔掉4顆智齒，沒想到術後腫成國字臉，悲慘的模樣讓網友們看傻眼。

綜合陸媒報導，這名女子到診所就診時，醫師建議一次拔掉4顆智齒，這樣一來可以不用持續回診、拔牙，動一次刀就能一勞永逸，女子聽了也認為有道理，同意一次拔4顆牙。不過，女子術後紀錄恢復的過程，原先臉蛋十分嬌小，恢復過程中逐漸腫大，最後臉頰凸起，變成了「國字臉」。

▲▼女子的臉愈腫愈大，最後慘變國字臉。（圖／翻攝微博）



女子十分無奈，術後的恢復過程相當痛苦，已經連續多天只能吃流質的食物，現在只希望傷口癒合以後能好好吃頓飯。

網友們看完女子的遭遇，忍不住留言調侃，「哇，還相當對稱，佩服」、「原來臉型真的影響顏值」、「我知道現在這個時候笑不應該，但還是忍不住啊」、「好像狗被蜜蜂叮過的樣子」、「一星期消不了，一年後還有小疙瘩。」

不過，也有人留言質疑，一次拔4顆智齒危險性相當高，怎麼會有醫師給出這種建議，「拔4顆可以把人疼暈了，哪個醫院啊」、「這位醫生挺著急啊！一次性拔掉上下對應的兩顆還差不多」、「好奇怪，醫師怎麼會建議一次性拔四顆，我們這邊醫師只同意一次一顆，還要間隔一段時間。」

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