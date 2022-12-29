男友喊買二手車「女業務幫做半套」！她氣炸…反被罵：開不起玩笑喔

▲原PO說男友愛開玩笑。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

每對情侶有屬於自己的相處模式。一名女網友表示，男友平時很喜歡打趣說要去按摩、看妹子等，但近來越來越不會拿捏分寸，喊著想要買二手車，結果也只是想開玩笑說「牽車能享半套服務」，讓她看了很生氣，2人因此大吵一架。文章曝光後，網友紛紛喊「超級白目！」

原PO在「Dcard」發文表示，男友平常很喜歡開玩笑說，「我愛看妹子」、「我要去按摩」等，她聽久了就沒放在心上，經常打哈哈帶過。近來男友突然說要買車，傳訊息分享喜歡的車款，且剛好有人在賣二手車，價錢很便宜等，由於2人先前很少討論相關事情，因此她聽到對方主動分享，覺得非常高興。

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未料下秒男友傳來賣家資訊卻是哏圖，特別圈出一句「當天牽車，當天享受半套服務」這句話，還笑說「這台不錯吧，買」。原PO看到後相當傻眼，也生氣板著一張臉，2人因此吵架，沒想到對方反而將錯怪在她頭上，說「妳反應過度，開不起玩笑」，她聽了之後十分無言，只好PO文求助「真的是我反應過度嗎？」

多數人看到男友的行為也都無法接受，表示「妳沒有反應過度，男友有夠白目」、「感覺就在試探妳的底線」、「白目，這種人是我男朋友，我絕對把他的頭按在柏油路上拖」、「無聊又低級的情趣」、「超級不好笑，我的話早就翻臉了」、「沒有反應過度，是我會想分手…找機會跟他聊聊吧，如果他連妳認真想講的話都不願意認真聽，也別花時間在他身上了」。