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國民黨中常委蕭景田涉「買票遭通緝」　北市新科議員林杏兒也被約談

國民黨中常委蕭景田遭士檢以被告身分約談但卻未到案；新科市議員林杏兒因樁腳涉嫌買票也被約談。（本刊資料照）

▲國民黨中常委蕭景田遭士檢以被告身分約談但卻未到案；新科市議員林杏兒因樁腳涉嫌買票也被約談。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

士林地檢署偵辦國民黨籍台北市新科議員林杏兒的曾姓樁腳疑似買票一案，今（28）天指揮調查局兵分多路發動搜索，並約談士林北投區里長及國民黨市黨部，另以證人身分約談林杏兒，訊問後無保請回。

本刊調查，其實士林地檢署上週26日就已經以被告身分約談國民黨中常委蕭景田及國民黨士林北投區黨部執行長曾繁川，蕭遲遲未到案已被發布通緝，曾繁川被漏夜訊問至隔天早上，因罪嫌重大且有串證之虞，檢方向法院聲押，但最後未獲准，改交保候傳。

本刊調查，檢調掌握關鍵錄音檔，當中是曾繁川與里長買票的電話錄音，檢調懷疑曾繁川透過北投區里長，向選民買票支持林杏兒，此舉明顯違反《選舉罷免法》，林杏兒的乾爸、國民黨中常委蕭景田則遭疑是提供資金者，也被列為行賄被告，但蕭景田至今仍未到案說明，檢方已發布通緝。

據了解，國民黨地方幹部幾乎已有一半被約談，檢方認為曾繁川罪嫌重大，26日傳曾到案，徹夜問訊到隔天早上才結束，不少藍營地方幹部手機也被扣押接受調查，至今國民黨上下都找不到蕭景田。

今年九合一大選，本刊就曾踢爆，原為國民黨副發言人的林杏兒，在銘傳大學發表的碩士論文，竟以英翻中的手法，抄襲政大教授林日璇發表於《亞洲傳播雜誌》（Asian Journal of Communication）的英文論文；儘管論文抄襲惹議，但最後仍順利當選士林北投區市議員，沒想到如今又捲入買票風波。

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