老師投影片誤播與妹子鹹濕對話！學生與網友興奮了：老司機無誤

▲這「對話」有點猛。（翻自《搜狐》）

圖文／鏡週刊

大陸溫州一名高中男老師，主要教授政治課程，日前他在課堂上教授政治哲學，卻沒想到播出來的投影片，竟然是他與妹子的鹹濕對話，而且內容相當「專業」，讓同學與網友們興奮嗨喊「老司機無誤」。

據《搜狐》報導，這名老師任職於溫州市濱海高級中學，日前他在課堂上教授政治哲學，老師先說：「我用投影片，我把哲學部分要點給大家講一下。」隨後學生們看到投影片，內容竟然播放著他與妹子的鹹濕對話，當場讓學生們受驚傻眼。

▲老師與妹子的鹹濕對話相當「專業」。（翻自《搜狐》）

▲這名老師被公認是「老司機」。（翻自《搜狐》）

不過這名老師第一時間還沒有發現到異狀，依然持續講課，整個鹹濕對話的截圖，也立刻被學生們「收藏」，之後更被上傳至網路。不少網友們看到對話內容，直呼老師的用語相當「專業」，根本是老司機等級。另外也有學生指出，這名老師平時為人和善，一直給人家好老師的形象，沒想到竟然是一名老司機。

校方與溫州教育局得知事件後，立刻啟動調查，據悉這名老師在事件爆發後離職。校方也強調，將進一步加強教職員工教育管理。







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