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陳文茜耶誕聚餐近照曝！網狠酸「胖這麼多」...她高EQ回應

面對網友無禮提問「為何胖這麼多」，陳文茜高EQ回應。（翻攝文茜的世界周報臉書）

▲面對網友無禮問「為何胖這麼多」，陳文茜高EQ回應。（翻攝文茜的世界周報臉書）

圖文／鏡週刊

現年64歲的媒體人陳文茜近年飽受病痛折磨，不過她不時會在臉書報平安，回報自己目前身體狀況。27日，她轉發施明德貼文，兩人在耶誕夜這天共進晚餐，照片中陳文茜因生病身體水腫，有網友不禮貌詢問「為何胖這麼多？」陳文茜也一如往常展現高EQ回應。

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陳文茜在耶誕夜當天訪問完民進黨前主席施明德，兩人共進晚餐，施明德的妻子陳嘉君下廚，準備了舒肥煎牛排、西班牙火腿佐黑橄欖綠葉沙拉、五種魚和蝦熬煮的馬賽湯，施明德灸烤烏魚子。陳文茜負責甜點，帶了3個蛋糕，施明德形容「個個精緻，豪華」。

陳文茜（左）和施明德（左）及其妻子陳嘉君（中）共度耶誕夜。（翻攝自施明德臉書）

▲陳文茜（左）和施明德（左）及其妻子陳嘉君（中）共度耶誕夜。（翻攝自施明德臉書）

3人合照中，陳文茜紮起包包頭，戴上招牌墨鏡，身穿黑大衣，肩上披了一件駝色保暖圍巾，氣質高貴。不過，就有網友不禮貌留言詢問，「文茜姐，妳為何胖這麼多？去年妳還是瘦的，美的！」對於這樣的問題，有粉絲看不下去，「不知道是直白還是白目？我的EQ不好，這樣的問候真的不舒服！」

有網友無禮詢問，陳文茜為何變胖。（截自臉書）

▲有網友無禮詢問，陳文茜為何變胖。（截自臉書）

面對無禮詢問，陳文茜沒動怒反道解釋原因，展現高EQ。陳文茜解釋，自己因為水腫所以才會看起來比較豐腴，「打完白蛋白，水消了，又瘦了」。其他粉絲替陳文茜說話，認為她活得快樂最重要，「胖瘦都無妨，我只希望她健康，勇敢且認真生活的人最美」「文茜姐最美，勇敢面對人生就是自信滿滿的美魔女。」

陳文茜秀出手上傷口。（翻攝自陳文茜臉書）

▲陳文茜秀出手上傷口。（翻攝自陳文茜臉書）

陳文茜在耶誕夜當天也曬出自己手臂上的傷口，只見貼滿透氣膠布，她豁達地說「翹起下巴，休管浮腫的手，展示『傷口』的人最強大！」讓粉絲們讚嘆她的勇敢。




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