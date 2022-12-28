被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

▲國民黨北市議員林杏兒。（圖／記者林敬旻攝）



記者黃宥寧、鄒鎮宇／台北報導

近日傳出國民黨籍北市士林、北投區議員林杏兒的曾姓樁腳傳出買票一案，林杏兒28日也以證人身分被約談。對此，林杏兒發出6點聲明，感嘆「我不解，為何每次受害的總是我，總要針對我？但種種一切，不會將我打倒，我會越挫越勇，相關人等的卑鄙手段不會得逞。」

針對被誣指捲入賄選，林杏兒28日澄清，她從未指示過任何人，施以不法之賄選行為，更未與相關人等有實際接觸。有任何不實指控未經查證，即向大眾散播，她必以最嚴厲之法律行動追究，絕不寬待。

她說，有特定媒體誣指，本黨中常委蕭景田是她的乾爹，但事實上她與蕭中常委之間，僅為黨內同志間的關係。第三，她被邀請以「證人」身份到案說明，「過程約1小時，並立即被請回，足證我與該案沒有關係。」

林杏兒說，根據她的了解，檢調單位收到檢舉後，就有調查的義務，因此嚴正呼籲背後的烏龍爆料者，勿利用珍貴的司法及調查資源，作為政治上的工具，以及抹黑的打手，「我也呼籲相關人等，停止這種劣質行為，否則我必以法律行動回擊。」

林杏兒表示，她參與公共事務以來，歷經艱辛、磨難，從她的論文無辜受無謂檢舉、傷害她個人清譽開始，屢有特定人士針對她進行攻擊，「所幸在我的母校銘傳大學的澄清、士林北投鄉親的愛護下，我最終仍成功當選台北市議員，要為鄉親們拚服務、謀福利。我不解，為何每次受害的總是我，總要針對我？但種種一切，不會將我打倒，我會越挫越勇，相關人等的卑鄙手段不會得逞。」

最後，林杏兒呼籲特定媒體，報導時應秉持中立、客觀，未經查證並與本人求證，卻以誘導式言詞，試圖誤導台灣之善良大眾，顯無媒體應有之客觀，「而我的論文，經銘傳大學審議，沒有任何抄襲情事，何以特定媒體如今又重提，且刻意避談銘傳大學已還我清白？意圖為何，民眾自有公論。對此，我感到相當遺憾。」