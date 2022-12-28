　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

▲國民黨中常會，中常委林杏兒。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨北市議員林杏兒。（圖／記者林敬旻攝）

記者黃宥寧、鄒鎮宇／台北報導

近日傳出國民黨籍北市士林、北投區議員林杏兒的曾姓樁腳傳出買票一案，林杏兒28日也以證人身分被約談。對此，林杏兒發出6點聲明，感嘆「我不解，為何每次受害的總是我，總要針對我？但種種一切，不會將我打倒，我會越挫越勇，相關人等的卑鄙手段不會得逞。」

針對被誣指捲入賄選，林杏兒28日澄清，她從未指示過任何人，施以不法之賄選行為，更未與相關人等有實際接觸。有任何不實指控未經查證，即向大眾散播，她必以最嚴厲之法律行動追究，絕不寬待。

她說，有特定媒體誣指，本黨中常委蕭景田是她的乾爹，但事實上她與蕭中常委之間，僅為黨內同志間的關係。第三，她被邀請以「證人」身份到案說明，「過程約1小時，並立即被請回，足證我與該案沒有關係。」

林杏兒說，根據她的了解，檢調單位收到檢舉後，就有調查的義務，因此嚴正呼籲背後的烏龍爆料者，勿利用珍貴的司法及調查資源，作為政治上的工具，以及抹黑的打手，「我也呼籲相關人等，停止這種劣質行為，否則我必以法律行動回擊。」

林杏兒表示，她參與公共事務以來，歷經艱辛、磨難，從她的論文無辜受無謂檢舉、傷害她個人清譽開始，屢有特定人士針對她進行攻擊，「所幸在我的母校銘傳大學的澄清、士林北投鄉親的愛護下，我最終仍成功當選台北市議員，要為鄉親們拚服務、謀福利。我不解，為何每次受害的總是我，總要針對我？但種種一切，不會將我打倒，我會越挫越勇，相關人等的卑鄙手段不會得逞。」

最後，林杏兒呼籲特定媒體，報導時應秉持中立、客觀，未經查證並與本人求證，卻以誘導式言詞，試圖誤導台灣之善良大眾，顯無媒體應有之客觀，「而我的論文，經銘傳大學審議，沒有任何抄襲情事，何以特定媒體如今又重提，且刻意避談銘傳大學已還我清白？意圖為何，民眾自有公論。對此，我感到相當遺憾。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
超兇網紅撐爆寶可夢T！胖丁「眼球現血絲」小S看傻
快訊／博客來「撤換陳律師」遭網路公審　律師4點反擊
學生寫作能力「雪崩式崩壞」　30年教師嘆：有些話不能講
少吹牛了！泌尿醫親揭「GG長度」正確量法　別傻傻拿直尺
快訊／論文案列敗選報告　林智堅發聲明致歉了
還稅於民「發現金、印N倍券都不對」！王儷玲：應來補1大洞
好市多衛生紙折扣！她訂6串「宅配送6大箱」傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」　肇因釐清後將懲處相關人　

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業　最快31日國安會議

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

孫錫久《地下菁英》變正義刑警追影帝　「賭場梟雄」崔岷植靠腦賺百億

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

小學生超狂造句大集合　「我很動ㄘ」老師看傻

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

虎斑貓享受被踢的感覺　每天跑嫩嬰腳下等按摩

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

論文案列敗選報告　林智堅發致歉聲明曝：參選桃園市長非人生規劃

高嘉瑜喊內閣改組「團進團出」院長也要換　批部分官員態度傲慢

登BBC專訪　林飛帆：全民做國防後盾「台灣不會變戰場」

義務役恢復1年！黃士修嘆「沒救就是沒救」：連當炮灰的資格都沒有

美「無償軍援」跳票？　外交部說明破除3謬誤

民進黨認了！林智堅論文案外溢　鄭文燦：沒及時止血影響選情

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」　肇因釐清後將懲處相關人　

她批兵役改革走回頭路　轟延長役期「勞民又傷財」

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業　最快31日國安會議

汰除15%約聘僱及臨時人員　基隆市府澄清公布近7年數據

嘉義母子雙亡悲劇！兒陳屍床上全身發黑　母親倒臥後門外慘死

被傳樁腳買票　林杏兒6點澄清：為何每次受害的總是我

跨年住飯店房價飆漲近4倍！業者開價慘遭酸爆：去日本還比較便宜

熱火隊主場驚見「活皮卡丘」　球評驚呆：我不認為牠想變這樣

快訊／博客來「撤換陳律師」遭網路公審　律師4點反擊：陰謀論

創新高！　石門水庫年清淤量提前達成逾440萬立方公尺

蕾菈懷孕二確3天轉陰！　「6大重點」建議媽媽：不要太擔心

超兇網紅當小S面「撐爆寶可夢T」！胖丁「眼球現血絲」全場驚叫出聲

追劇驚見字幕「怪怪隆地咚」！黃子佼：這翻譯一定有年紀　釣出大批同齡人

蔡依林踩到舞者的汗滑倒　「秒變一字馬」hold住全場

政治熱門新聞

快訊／明年試辦女性教召　邱國正：先招募幾十人後再擴大

林耕仁論文涉抄襲　陽明交大撤碩士學位

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

陳水扁轟這人推全募兵制　致今日無人可用

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

火爆！她狂嗆「你什麼東西」　花敬群連11次回：謝謝委員

史上頭一遭！高雄里長當選人不就職

女里長「當選後要換老公做」民政局說話了

鄭文燦：論文事件列敗選原因　失去年輕人信任

申請替代役標準變嚴格了　內政部：94年次以後停止研發替代役

民進黨敗選檢討報告：黑金、學倫、網路假訊息

義務役恢復1年！黃士修：連當炮灰都沒資格

快訊／海軍士官新訓「遭鞭炮炸斷指節」

紓困振興有新方案！蔡英文瞄準經濟產業

更多熱門

相關新聞

國民黨中常委蕭景田　買票遭通緝

國民黨中常委蕭景田　買票遭通緝

士林地檢署偵辦國民黨籍台北市新科議員林杏兒的曾姓樁腳疑似買票一案，今（28）日指揮調查局兵分多路發動搜索，並約談士林北投區里長及國民黨市黨部，另以證人身分約談林杏兒，訊問後請回。

北市議員樁腳涉買票　5萬交保

北市議員樁腳涉買票　5萬交保

朱立倫喊「對話才能避戰」　他酸藍營「老經驗」：忘記重慶會談糗樣？

朱立倫喊「對話才能避戰」　他酸藍營「老經驗」：忘記重慶會談糗樣？

轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

轟民進黨敗選檢討不見反省！　國民黨酸蘇內閣「好官我自為之」

朱立倫同舟計畫只見跳船？　國民黨：無直接必然關係

朱立倫同舟計畫只見跳船？　國民黨：無直接必然關係

關鍵字：

林杏兒國民黨里長士林北投買票樁腳

讀者迴響

熱門新聞

宋逸民「飆罵阿Ben吳東諺」偷拍片被翻出！陳維齡傻眼

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

子瑜現蹤林百貨買包　原因讓店員泛淚

年終急尋！兩張千萬發票還沒領　明年1／5截止

分手6年女友崩潰！黃河「爆2年交往激戰80女」

蔡哥突放閃「親密靠肩合照」百萬正妹YTR！

小甜甜爆鬧翻老公「肢體衝突」！分居還互打官司

與伊拉克同學結連理！資優女慘死跨國良緣碎

朱芯儀被「家長群組」逼走！兒轉學

快訊／台中公車左轉撞上一家三口！母子雙亡

公園直接「火車便當」她超配合！

爆被踢出白冰冰節目「楊繡惠正式宣戰」！

撞擊瞬間曝！公車撞一家三口「母子雙亡」

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

獨／宋逸民和雙胞胎弟爆不合！

更多

最夯影音

更多
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼
美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面