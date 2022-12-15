「搖滾基隆城 」7組實力樂團接力嗨唱　陪樂迷迎2023

▲基隆今年2023年跨年晚會主題為「搖滾基隆城」請來眾多樂團陪民眾倒數。

圖、文／基隆市政府提供

2022年即將邁入尾聲，基隆市政府今（15）日宣布，跨年晚會將於12月31日晚間7點20分在國門廣場登場，由金鐘主持人吳建恆和甜美精靈謝小柔同台主持，以「搖滾基隆城」主題，邀請7組實力派樂團現場嗨唱，搭配7分鐘海港煙火秀，在地樂團亥兒樂隊的最新創作歌曲『台灣頭』，一同嗨翻北台灣。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長表示，一年一度的跨年即將到來，市府自2014年起號召獨立樂團，參加基隆跨年晚會演出，成功打造基隆跨年樂團特色，近年曾參與演出的樂團如：告五人、YELLOW、TRASH及血肉果汁機等，接連榮獲各項音樂大賞，可見基隆跨年晚會已成為孕育獨立搖滾樂團的重要舞台。

今年市府邀請到7組潛力及口碑兼具的獨立樂團陪樂迷一起跨年，有以音樂治癒人心的雨神樂團及精通古韻搖滾的亥兒樂隊等基隆在地樂團，還有入圍金曲年度新人的裝咖人、入圍金曲最佳樂團的甜約翰、入圍金曲最佳演唱組合VH（Vast & Hazy），更邀請到台語創作超人氣樂團拍謝少年、牢騷系鋼琴搖滾雙金樂團Tizzy Bac擔任壓軸，陪伴大家熱鬧搖滾迎接2023年到來。

觀光及城市行銷處曾姿雯處長說，每年跨年活動絕對不能缺少的煙火秀，市府今年邀請到國際知名煙火設計大師－黃俊豪老師操刀，將搭配在地樂團亥兒樂隊的最新創作歌曲『台灣頭』，帶來聲光俱現的璀璨煙火。此外今年市府也搭上互動濾鏡的熱潮，特別在IG及FB等社群平台推出了活動的專屬濾鏡，民眾透過濾鏡的變聲功能及搖滾風格的活動主題相框，就可以搖身一變成為搖滾巨星。於活動現場使用專屬濾鏡與合影，拍下跨年晚會精采畫面，並上傳打卡後即可至服務台兌換活動限定好禮「基隆跨年晚會×曾拌麵」1份，限量1,000份，送完為止。

曾處長也推薦外縣市的樂迷朋友們來場冬遊基隆輕旅行。現在市府和眾教會合作，在海洋廣場立有一棵18米LED聖誕樹（點燈至1月3日），外加1米的璀璨伯利恆之星，打造全臺唯一的聖誕海港美景，想來打卡朝聖的朋友千萬別錯過。此外新變身的正濱遊客中心更有『正濱搞烏龍』展覽，以復刻場景結合科技智慧連結經典配音，邀大家融入《烏龍派出所》的搞笑情境中。展期為10月21日至12月31日每天上午10點至下午6點，除了場景重現，更有多冊漫畫、限定版祈福繪馬及全新周邊紀念品等，來參加跨年的朋友正好可以抓緊機會體驗，為2022年留下滿滿精彩回憶。

主辦單位：基隆市政府 觀光及城市行銷處

活動地點：國門廣場

活動日期：2022/12/31（六）

入場方式：免費入場

轉播平台：「基隆跨年晚會」官方粉絲專頁

https://ppt.cc/fV4S8x

轉播時間：2022/12/31 23：45～00：10