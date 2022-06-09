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仿真台鐵排骨便當一卡通萌翻　他半夜就來「花7小時排隊喊值得」

▲▼台鐵推出「排骨便當造型一卡通」，鐵路節6/9開賣。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵推出「排骨便當造型一卡通」，鐵路節6/9開賣。（圖／台鐵提供）

記者李姿慧／台北報導

台鐵與一卡通公司合作，推出首款擬真版的立體便當造型一卡通儲值卡，今(6/9)上午10時開賣，凌晨2時到3時就出現民眾排隊瘋搶，為了排骨便當一卡通花7到8小時排隊，民眾仍直呼很值得。

台鐵去(2022)年首次開「EMU900型立體造型一卡通」，創下46秒完售的秒殺紀錄後，再與一卡通公司合作，以台鐵招牌八角形排骨便當為設計理念，開發首款擬真版的立體便當造型之儲值卡，今台鐵135週年鐵路節開賣，再度造成瘋搶。

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▲▼ 台鐵今開賣排骨便當造型一卡通，凌晨2時到3時就出現民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今開賣排骨便當造型一卡通，凌晨2時到3時就出現民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

一名在台北車站地下一樓台鐵便當本舖拔得頭籌的吳先生表示，他凌晨2時就到台北車站來排隊了，因車站大門還沒開，一開始先在西3門外排隊，還好半夜沒有下雨，他就打遊戲和看小說打發時間，因為是自己喜歡的東西，也有在用一卡通，因此凌晨2點就來排隊等8小時很值得。

▲台鐵今開賣排骨便當造型一卡通，李先生(右1)凌晨3時就到車站排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今開賣排骨便當造型一卡通，李先生(右1)凌晨3時就到車站排隊。（圖／記者李姿慧攝）

另一名在台北車站一樓台鐵夢工廠首位排隊的李先生則表示，他凌晨3時就到車站了，上次台鐵賣「EMU900型立體造型一卡通」，他也有購買，當時很搶手，賣完就不會再補貨，且在網路上價格都翻了2倍到3倍，這次推出排骨便當一卡通，造型滿特別的，自己來排隊還可以買到原價，決定半夜就來排隊，滑滑手機和其他排隊的人聊天殺時間，花7個小時排隊很值得，很有紀念價值。

▲▼ 台鐵今開賣排骨便當造型一卡通，凌晨2時到3時就出現民眾排隊。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵今開賣排骨便當造型一卡通，排隊人潮從北車一樓排到外面。（圖／記者李姿慧攝）

「台鐵排骨便當造型一卡通」是依最受歡迎的八角排骨便當縮小仿製而成，如同真實便當，主菜經典滷排骨及滷蛋、柳葉魚、花椰菜、炒高麗菜等配菜，立體呈現栩栩如生，鐵路節(6月9日)於台鐵車站各門市和網路商店獨家開賣，每人每次限購3組。

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台鐵排骨便當一卡通排隊

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