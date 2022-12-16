準備開搶！五月天諾亞方舟10週年　一卡通復刻立體款首亮相

▲「五月天2023諾亞方舟10週年進化復刻一卡通」12月23日正式開賣。（圖／一卡通公司提供）



實習記者李密／台北報導



五月天「2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會」將從12月23日起開唱，一連三周在桃園陪伴大家度過2022，邁向2023。粉絲期待的演唱會限定版周邊紀念商品也陸續曝光，其中一卡通公司也再度與相信音樂攜手打造令人驚豔的復刻版DVD盒立體一卡通，和兩款主題版標準一卡通及一款鑰匙圈一卡通，將於12月23日首場演出日起正式開賣。





▲五月天2023諾亞方舟10週年一卡通。（圖／一卡通公司提供）



睽違10年五月天諾亞方舟再啟，一卡通公司表示，延續這次主題精神，除了為五迷們留下演唱會的紀錄，更精心開發了復刻版DVD盒立體一卡通，完整復刻專輯鐵盒，連復古的鐵鏽痕也細心呈現，令人驚艷，是今年演唱會五迷鐵粉絕對不能錯的收藏版。



此外，本次演唱會主題標語「MAYDAY NOW HERE」，一卡通也特別做成鑰匙圈版一卡通，讓五迷方便隨身攜帶。另兩款演唱會主視覺一卡通，其中一版還特別設計成漸層透明卡，微微透出的線圈，更添未來感，也是演唱會周邊不容錯過的熱門紀念款。



這次推出的諾亞方舟進化版四款票卡，復刻版DVD盒立體一卡通每個售價420元，復刻版鑰匙圈一卡通每個售價250元，標準卡及透明卡每款售價100元，成套購買優惠價850元。即日起五迷們就可在相信音樂指定網路平台購買，另2022年12月23日首場演出日起，同步會在演唱會現場週邊商品區販售，每場數量有限，把握機會入手。



這次演唱會地點在桃園國際棒球場舉辦，一卡通公司也特別提醒民眾，演唱會人潮眾多，遵守防疫規範入場請務必戴上口罩，另為免周邊交通壅塞影響觀看演唱會行程，民眾可多使用一卡通乘車碼或一卡通儲值卡搭乘大眾運輸工具前往。



「五月天2023 諾亞方舟10週年進化復刻限定版演唱會系列一卡通」購卡採網購，一般網購從昨天中午12時開始販售，民眾可從相信音樂線上購物、全家行動購、博客來、STAYREAL線上商店、五大唱片、滾石購物網等各通路訂購，預計26日起開始出貨，不過，實際到貨日期仍需依據各平台貨運時間為主。

​另外也有現場購卡販售，地點在樂天桃園棒球場（正門左側→限定周邊商品主攤位），場外攤位販售時間一般場次14:00至散場，跨年場次16:00至散場，場內店舖販售時間為進場後至演唱會結束。一卡通套卡限購一套，每場數量有限售完為止，結帳方式提供現金、刷卡服務。響應政府環保政策，購物塑膠袋須額外支付5元購買，商品退換貨服務請至原購買攤位辦理。

▼五月天2023諾亞方舟10週年一卡通。（圖／一卡通公司提供）

