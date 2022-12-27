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台大醫科女神馮琪淯捕獲柯文哲！　1.4萬網友羨喊：阿伯誤食

小馮在台大醫院捕獲柯文哲。（翻攝 spottedclaw0415 IG）

▲小馮在台大醫院捕獲柯文哲。（翻攝 spottedclaw0415 IG）

圖文／鏡週刊

高雄女中學霸馮琪淯（小馮），2018年以全校第一名考上台大醫學系，憑著清新氣質與亮麗外表，成為不少鄉民心目中的女神。她昨（26日）在台大醫院捕獲剛卸任、穿回醫師袍的前台北市長柯文哲，讓網友看了狂喊「夢幻聯動」。

小馮昨在IG貼出與柯文哲的合照，曝光兩人當時的對話，小馮說：「老師好 ，老師我爸是柯粉」。柯文哲回她：「你爸幾歲」「現在柯黑比柯粉多了」。照片中柯文哲穿著醫師袍，一旁的小馮則穿駝色格紋毛衣，雖然戴著口罩，但看得出來她笑得很開心。

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 外型亮眼的小馮2018年以全校第一名考上台大醫學系，引起話題。（翻攝spottedclaw0415 IG）

▲外型亮眼的小馮2018年以全校第一名考上台大醫學系，引起話題。（翻攝spottedclaw0415 IG）

這張照片吸引逾1.4萬人按讚，網友驚呼「我不知道該羨慕柯P還是小馮了」、「我是何粉」、「看成我爸是河粉」、「夢幻聯動嗎」、「兩個偶像站在一起 暈了」、「小馮小馮得第一」、「竟然跟柯P合照，破防了，阿伯誤食，阿伯可愛」。

柯文哲25日卸任台北市長後，回歸台大教授身分，26日一早7點30分就從家中步行到台大醫學院上班，重操醫師本業工作。




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