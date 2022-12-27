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影片曝光！北韓「侵門踏戶」無人機飛進領空　南韓派戰機反擊卻墜毀

▲▼ 北韓國旗,南韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲北韓「侵門踏戶」無人機飛進領空，南韓派戰機反擊卻墜毀。（圖／達志影像／美聯社）

文／鏡周刊

北韓在26日早上被發現派出無人機「侵門踏戶」，直接飛進南韓領空，南韓不僅緊急關閉兩大機場，軍方更隨即派出軍機反擊，但卻造成一架輕型攻擊機KA-1在執行任務期間墜毀，幸好機上兩人及時逃生，無人員死亡。

據《韓聯社》報導，南韓合同參謀本部表示，在26日當地時間早上10時25分開始，在京畿道一帶發現數個不明航跡，並推測應為北韓無人機的飛行軌跡。南韓軍方隨即對北韓方面進行數次警告廣播及射擊，之後更出動戰機與攻擊直升機因應。

南韓軍方指出，北韓無人機進入南韓領空後，往南飛向京畿道金浦、坡州及江原道一帶，甚至觸及民宅地區，也有民眾拍到北韓無人機在空中盤旋的畫面。不過南韓派出的戰機之中，一架輕型攻擊機KA-1從江原道原州基地起飛後，卻在11時30分左右發生墜毀事故，攻擊機最後墜毀在一處田地，所幸機上2人及時逃生，並未造成人員死亡。

不僅如此，南韓政府也史無前例緊急關閉仁川機場與金浦機場，兩大機場在關閉約1個小時後才陸續開放。報導指出，這是繼2017年6月9日以來，時隔5年發現北韓無人機入侵南韓領空，當時北韓派出一架無人機，飛到南韓慶尚北道星州郡，相信是要來獲取「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）的基地資訊，但在北上返航途中因引擎故障墜毀。

南韓軍方相信，這起北韓無人機事件，應是企圖搜取更多與南韓有關的訊息，目前南韓軍方已在前線加強部署。

北韓在2017年也曾派出無人機入侵南韓，企圖獲取薩德基地情報。（翻自《韓聯社》）

【點擊看完整全文】

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