國防部擬「大學4年完成服役」　教部：將研商配套措施

▲教育部表示，會與各大專校院及學生團體研商配套措施。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

總統蔡英文今（27日）公布，將現行4個月義務役恢復為1年，更提出讓役男在大學4年同時完成服役和學業構想，教育部指出，會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作；學者則認為，上述方式並不理想，不僅訓練不紮實，也會干擾學生安排寒暑期計畫，畢業後當兵，完整訓練對國防才有幫助。

總統蔡英文今天召開記者會，宣布將現行4個月義務役訓練制度，恢復為1年期的義務役，更提出讓役男可在大學4年期間同時完成服役和學業構想。

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教育部稍早回應，若部分大專校院學生如果選擇於就學期間入伍服役，教育部會與各大專校院及學生團體研商配套措施，以符應學生學習需求與服役選擇，並兼顧大學教學進行及校務運作。

▲清大副校長戴念華認為，大學四年完成學業與兵役，擔心訓練將不紮實。（圖／招聯會提供）

清大副校長戴念華則認為， 個人傾向支持將4個月義務役恢復為1年，因為現在相關國防設備或儀器都很精密，當兵4個月時間太短，無法達到專精程度，拉長時間可讓役男訓練成熟的技術。

至於大學4年同時完成服役和學業的議題，戴念華表示，現在學生在寒暑假都有相關活動，參加系上營隊、出國遊學或準備研究所考試，就算長達兩個月的暑假，若分成三、四年來實施，這些學生每年光是到部隊，就要花很多時間熟悉，等到完全熟悉，可能暑假都要結束，這樣訓練恐怕不紮實，也不理想，最好方式還是一次當完一年，完整訓練才對國防有幫助。