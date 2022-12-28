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6位億萬富豪「2022身價大縮水」　他損失最慘！直接蒸發4兆資產

▲▼特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克成為今年富豪榜上資產損失最多的人。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

今年受到烏俄戰爭、高通膨、利率上升、消費者預算吃緊等影響，不僅整體市場下挫，股市也一片慘澹，尤其科技業更是難熬，過去10年飛快成長的巨擘開始人事凍結甚至大規模裁員，雖然創辦人及高階主管依然富可敵國，但其資產也確實大幅縮水。《華盛頓郵報》整理出今年淨資產下跌幅度最多的6位億萬富豪：

馬斯克（Elon Musk）

馬斯克今年損失1320億美元（約新台幣4兆），目前淨資產為1390億美元（約新台幣4.3兆），是富豪榜上身價縮水最多的一位。他身為特斯拉、SpaceX及推特的首席執行長（CEO），2022年以2190億美元資產登上全球首富，但隨著特斯拉今年股價暴跌近70%，這個頭銜只得拱手讓人。

馬斯克大部分財富來自特斯拉股份，但該企業供應成本上升，主要市場中國的電動汽車需求也在縮減。此外，他大量出售特斯拉股票，籌措收購推特所需的440億美元，入主推特後又大刀闊斧改革，掀起一陣動盪，這讓特斯拉投資人感到非常不安，紛紛呼籲馬斯克再次專心經營特斯拉。

▲▼亞馬遜創辦人兼執行長貝佐斯(Jeff Bezos)。（圖／路透社）

▲亞馬遜創辦人貝佐斯。（圖／路透）

貝佐斯（Jeff Bezos）

貝佐斯今年損失841億美元（約新台幣2.6兆），目前淨資產為1080億美元（約新台幣3.3兆），他身為亞馬遜及太空旅遊公司藍色起源（Blue Origin）創辦人，也是華盛頓郵報的老闆。儘管貝佐斯去年卸下亞馬遜CEO一職，目前仍是最大股東。

亞馬遜今年股價暴跌近50%，成為上市以來表現最糟糕的幾年之一，儘管努力應對高通膨、成長放緩及銷售大幅下跌的問題，卻仍未能避免裁員命運，如今計畫在各部門開除約1萬名員工。

▲▼Mark Zuckerberg,祖克伯。（圖／路透社）

▲祖克伯大學時期創立臉書。（圖／路透社）

祖克伯（Mark Zuckerberg）

祖克伯今年損失807億美元（約新台幣2.5兆），目前淨資產為448億美元（約新台幣1.4兆）。他大學創辦臉書後領導至今，去年宣布臉書母公司改名Meta，宣示進軍元宇宙（metaverse）的決心。

不過，隨著TikTok及其他更小型社交媒體興起，數位廣告環境越來越嚴峻，臉書面臨的競爭日益劇烈。根據彭博億萬富翁指數，祖克伯去年從全球富豪榜第6名下滑至第25名，Meta今年前2季度營收下降，為了削減支出計畫裁員1.1萬人，且為了投資元宇宙，明年損失幅度預期更大。

▲▼Google創辦人佩吉（Larry Page）&布林（Sergey Brin）。（圖／達志影像／美聯社）

▲Google創辦人佩吉（左）和布林（右）。（圖／達志影像／美聯社）

佩吉（Larry Page）&布林（Sergey Brin）

佩吉和布林是Google創辦人及其母公司Alphabet董事會成員，分別擔任CEO及總裁，儘管他們2019年卸下管理高層的職務，仍能透過表決股權，對公司產生巨大影響力。

不過，在數位廣告慘澹的這一年，即使科技巨擘也未能倖免，Alphabet放緩招聘速度，暫停Stadia雲端遊戲服務，也讓佩吉和布林今年損失880億美元（約新台幣2.7兆）。此外，布林今年稍早與妻子離婚，恐怕也會影響其資產，但夫妻財務狀況很可能不會公開。

▲▼微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）出席在達沃斯舉行的2022年世界經濟論壇（WEF）。（圖／路透）

▲比爾蓋茲如今投身慈善事業。（圖／路透）

比爾蓋茲（Bill Gates）

比爾蓋茲今年損失287億美元（約新台幣8836萬元），目前淨資產為1090億美元（約新台幣3.4兆）。他是微軟聯合創辦人及知名慈善家，今年身價下跌幅度約為20%，與標普指數（S&P 500）差不多，代表其損失在很大程度上也是整體市場經濟指標。

比爾蓋茲的投資非常多元化，不僅在多間企業持有大量股票，還擁有許多房產及農地，最有價值的仍是微軟股份。但他去年與前妻梅琳達離婚，巨額財富也可能受到影響。

儘管與其他更依賴廣告及消費者支出的科技巨頭相比，微軟表現相對較佳，但今年市值依然縮水逾1/4，股價下跌近30%。該企業預測，明年雲端服務營收放緩，桌上型電腦銷售也持續疲軟，廣告主削減支出導致領英（LinkedIn）及搜尋廣告的收入減少。

▲快艇老闆柏曼(Steve Ballmer)。（圖／達志影像／美聯社）

▲快艇老闆巴爾默。（圖／達志影像／美聯社）

巴爾默（Steve Ballmer）

巴爾默今年損失202億美元（約新台幣6219萬），目前淨資產855億美元（約新台幣2.6兆）。他曾任微軟執行長，2014年退休後，以20億美元收購美國職業籃球聯賽（NBA）洛杉磯快艇，又砸更多錢打造主場體育館「直覺巨蛋」（Intuit Dome）。巴爾默大多數財產都與微軟股份有關，如今微軟營收下滑，他的資產也跟著蒸發。

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