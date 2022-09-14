美股暴跌血洗！全美富豪資產一夕蒸發2.9兆元　貝佐斯賠最慘

▲美股閃崩，貝佐斯（左）與馬斯克（右）分別成為單日損失最嚴重的第一和第二大苦主。（圖／路透、達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美股13日收盤重挫，道瓊工業平均指數閃崩將近1300點。美國億萬富豪們財富一夕蒸發930億美元（約新台幣2.9兆元），創史上第9大單日損失紀錄。其中以亞馬遜創辦人、全球第2大富豪貝佐斯（Jeff Bezos）損失最為慘重。

根據彭博報導，美國13日公布8月消費者物價指數（CPI），通膨數據高於預期導致美股市場大血洗，道瓊崩跌1276.37點或3.94%。彭博億萬富豪指數顯示，貝佐斯1500多億美元的身家一夜縮水98億美元（約新台幣3055億元），是世界富豪榜上截至14日損失最慘烈的。

緊接在後的是，世界首富、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）慘賠近84億美元（約新台幣2620億元），以及Meta董事長祖克柏（Mark Zuckerberg）損失了超過55億美元（約新台幣1715億元）資產。

另外，Google創辦人佩吉（Larry Page）與布林（Sergey Brin）、微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）身家都暴跌超過 40億美元，「股神」巴菲特（Warren Buffett）與微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的財富也分別損失約34億、28億美元。

▲美股13日閃崩，億萬富豪榜上屬貝佐斯賠最慘。（圖／翻攝自彭博億萬富豪指數）

報導指出，這些億萬富翁的單日龐大虧損反映出美股賣壓湧現，投資人押注高於預期的CPI數據將促使聯準會（Fed）更激進升息。標普指數13日大跌177.72點或4.32%，創2020年6月以來最大跌幅，以科技股為主的那斯達克100指數也重挫706.10點或5.54%，為2020年3月暴跌12%以來的最大跌幅。

▲Meta董事長兼執行長祖克柏今年損失的財富已經超過資產占比的54%。（圖／達志影像／美聯社）

今年對於市場投資和億萬富翁的財富而言，局面頗為艱難。上月，Fed主席鮑爾發表8分鐘的演說後，美股道瓊下跌超過千點，上述這群富豪單日損失逾780億美元。整體而言，世界前500大富豪資產淨值光在今年就已蒸發約1.2兆美元。其中祖克柏損失了683億美元、約占其財富54%，加密貨幣交易所「幣安」執行長趙長鵬則損失610億美元、約占64%的資產。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》