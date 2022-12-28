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屏東單親媽顧病母無法工作陷困境　東港警出手相助

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶偕同東隆宮温府德修慈善會李理事長及莊總幹事捐款助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港警分局新園分駐所警員李昭慶偕同東隆宮温府德修慈善會李理事長及莊總幹事助人 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

領有身障手冊的屏東縣新園鄉張姓女子，要照顧患病的母親、扶養就學的女兒及自己醫療，無法外出工作，生活陷入困頓，東港分局新園分駐所警員李昭慶，平日深入轄區訪查獲悉，偕同東隆宮温府德修慈善會捐贈慰問金新台幣21000元及民生物資，讓她家暫度難關，另連絡其他慈善機構救濟。

東港警分局新園分駐所警員李昭慶於日前勤查得知所轄弱勢家庭張女(44歲，領有身障手冊，無業)，目前與母親(65歲)及小女兒(15歲、就學中)同住，一家生活重擔都她張羅。

雖領有低收入戶補助，但為照顧家中身患重病母親及女兒就學生活起居，無法工作，家庭生活頓時陷入困境。李員查訪得知主動關懷聯繫，偕同東隆宮温府德修慈善會李理事長及莊總幹事等人致贈慰問金新台幣21000元及民生物資；另通報轉介新園鄉公所社福單位及張榮發慈善基金會，辦理急難救助通報，協助處裡家庭變故生活紓困措施。讓她及家人對警察主動熱心幫忙，相當感動，一再致謝。

東港警分局長張世儒表示，李員視民如親，結合地方善心人士雪中送炭並關懷弱勢，主動為民服務，堪為表率；同仁平時工作雖然著重於治安與交通，也希望利用關懷弱勢團體的時機，來發掘社會陰暗的角落最需要幫助的人，進而顯現出溫馨的一面，讓民眾感受到人民保母菩薩心腸，也拉進警民之間的距離。

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關鍵字：

東港警察李昭慶東隆宮温府德修慈善會捐款

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