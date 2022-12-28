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「茄芷袋」華麗變身「農村LV包」　退休村民再造後壁村

▲茄芷小棧開發許多茄芷袋文創商品。（圖／茄芷小棧提供）

▲後壁村發跡的文青茄芷袋，成為網路上熱銷的「農村LV包」。（圖／茄芷小棧提供）

記者楊惠琪／台北報導

由紅藍綠三個鮮明色調組成的「茄芷袋」，堪稱是最具代表性的農村小物，台南市後壁區是生產「茄芷袋」的大本營，69歲的後壁村民施慶明，3年前把退休積蓄拿來創業，與當地居民開發各種茄芷袋商品，讓這款耐用的農用袋，華麗變身成網路上熱銷的「農村LV包」。

施慶明接受《東森新媒體ETtoday》採訪表示，早在日據時代，台南縣後壁村的主要產業就是生產農用袋，只是早期是草編，但草編會有受潮發霉的問題，後來隨著塑膠工業興起，就改用塑膠材質的茄芷布替代，至於為什麼是紅藍綠三色，就不可考了，「可能是顏色比較鮮明吧！」

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「傳統農用袋只能拿來買菜嗎？只能有這種提袋形式嗎？」施慶明一直對茄芷袋抱著文創夢，十年前參與勞動部多元開發就業方案，便開始推動「茄芷袋變身計畫」，把原來只當農用型的茄芷袋，開發出後背包、肩背袋等文創商品，只是隨著勞動部計畫結束，風潮退去。

▲茄芷小棧開發許多茄芷袋文創商品。（圖／茄芷小棧提供）

▲茄芷小棧開發許多茄芷袋文創商品。（圖／茄芷小棧提供）

三年前，施慶明從公部門退休，把退休積蓄拿來創業成立「茄芷小棧」，希望能重新啟動「未完待續」茄芷袋文創夢，找來當地4名村民加入團隊，靠著出色的縫製技巧，也與鄰近大專校院產學合作開發商品，這支平均年齡近60歲的文創團隊，替後壁村開創了茄芷袋文創商機。

施慶明說，剛開始創業時，原本一個茄芷布做成的農用包只要幾十元，後來經過設計動輒要價數百元，在地人無法接受，畢竟是生活中隨處可見的材料，後來跟外縣市旅遊景點商家洽談合作，才慢慢把茄芷袋行銷出去，現在除了傳統的農用袋，還開發出後背包、肩背帶、文青郵差包、水壺袋、便當袋、隨身零錢包、護照套等商品，售價也從數百元到上千元，

「堅持十年，總算看到開花結果」，施慶明說，剛創業時，一個月賣不到10個袋子，但他堅信茄芷袋商機，只要努力多元開發，一定會找到對的消費族群，果然帶動年輕市場，從年輕族群紅回中高齡族群，也帶動後壁農村的產業發展，隨著國境解封，最近觀光景點賣店的訂單變多了，還有旅行社洽談合作，要客製化護照套給旅客，因為茄芷袋是最能代表台灣的在地農村小物。

▲茄芷小棧開發許多茄芷袋文創商品。（圖／茄芷小棧提供）

▲施慶明把退休積蓄投入「茄芷小棧」，成功帶動後壁村的茄芷袋文創熱潮。（圖／茄芷小棧提供）

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