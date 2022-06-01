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《料理之王3》端午開播！　聯名款「買好菜茄芷袋」新聞雲App限量換


App活動小組／台北報導

熱愛料理的你必看！台灣大型料理實境節目《料理之王3》將在6/3端午節火熱首播！為了讓螢幕前廣大支持觀眾眼看美味料理，自己也去超市買好菜，特別推出「料理之王聯名茄芷袋」讓你順手拎著經典輕便美袋，實用美觀又環保！

《料理之王3》將在6/3端午節晚間9點首播，首播前半小時晚間8點30分將在新聞雲App上的好禮商城開放「料理之王聯名茄芷袋」使用東森幣兌換，限量630個換完就沒了！請別錯過買菜好袋和料理明星同台共競的好節目。別忘了先下載新聞雲App並註冊會員，綁定東森購物帳號取得進入好禮商城的優惠資格：

一、下載App點開會員中心，點「立即登入」註冊會員

二、手機認證，填中獎資料並登入

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三、登入後在右下角「會員中心」內點擊最上方金幣圖示，綁定東森購物網帳號，即可享受在下方「好禮商城」兌換聯名茄芷袋與各種獎品的會員優惠。

受到觀眾長期支持的《料理之王》系列節目，由全聯福利中心冠名贊助推出第三季，本季由口才氣氛大師吳姍儒(Sandy)擔任節目主持人，加上超豪華名廚導師團隊，由「廚佛瑞德」Fred、「台灣廚神」施建發 (阿發師)，五星主廚王輔立與國宴大廚陳嘉謨 (阿謨師)領銜指點台灣料理界的後起新星，6/3起每周五、六晚間9點將在ETtoday全球首播。

【《料理之王3》播出資訊一手掌握】
1、 ETtoday：6/3 起，每週五、六 21:00，於ETtoday播吧BOBA新聞雲App星光雲Facebook首播
2、 JET綜合台：6/4 起，每週六、日 22:00播出
3、 料理之王Youtube：6/6 起，每週一、二 12:00播出
4、 ETtoday綜合台（MOD 315頻道）：6/19 起，每週日 17:00 一次播出兩集

【鎖定更多《料理之王3》相關資訊】
1. 《料理之王3》官方網站
2. 《料理之王3》選手資訊
3. 點我來去看最新消息>>>
4. 美味上菜精采影音>>>

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