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2個月前轟「逃避兵役是懦夫！」　館長點破台灣當兵最大問題

▲館長認為，保家衛國是國民應盡的責任。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長認為，保家衛國是國民應盡的責任。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

記者周亭瑋／綜合報導

總統蔡英文27日宣布，2005年（即民國94年）後出生的役男，義務兵役延長至1年，同時薪資增加為每月2萬6307元。消息引爆熱論，而「館長」陳之漢2個月前在直播上一番激昂的話，也再度被挖出，當時他砲轟，逃避兵役就是懦夫，更點出台灣當兵最大的問題。

館長當時在直播中激動表示，逃避兵役就是懦夫，「當兵是一種保家衛國，大家都輪得到的事情，如此一來，我們才有現在安定和平、民主自由的生活，有什麼好不當兵的？」

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他不禁感嘆，現在年輕人就是想避戰，還罵當兵要幹嘛，「但南韓要不要當兵？他們現在還當兩年，而且他們的藝人是一定當，只要是越有名的藝人越要當兵，還有英國皇室都要去當兵，以色列男女也都要。」

▲▼雙聯裝刺針飛彈、復仇者飛彈車。（圖／軍聞社提供）

▲義務役延長至1年。（圖／軍聞社提供）

接著，館長話鋒一轉，直指台灣當兵最大一個問題就是，缺乏榮譽感，「台灣人民不尊重軍人，而原因就是這些政治人物、明星，帶頭做最錯誤的示範。」

對此，許多過來人留言簽到，「我也是3年6個月當好當滿，是海陸加強步兵營，我很認同館長所說的，當兵是國人的義務，保家衛國是每個人的責任」、「我是一年兵！我傘兵我驕傲」、「講得很好，除了榮譽感，為了自己國家想要的樣子而奮戰，才是真男人」、「我是23歲的年輕人，也是位自願役軍人，今年滿四年，我續簽兩年準備升士官，聽到館長今天講的我非常感動」。

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