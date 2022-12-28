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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文稱「備戰才能避戰」　朱立倫斥錯誤：國防加上對話才能避戰

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

針對蔡英文總統昨日下午宣布義務役兵役期恢復為1年，國民黨主席朱立倫今（28）日主持中常會時質疑，蔡英文昨日強調台灣唯有備戰，才能避戰，但應該是要備戰加上對話，國防加上對話，才能真正避戰，「蔡總統，你真的錯了！」，且昨天看到蔡英文提到所謂國防改革或兵役改革，並沒有提到真正影響國家戰鬥力的募兵制與志願役。

朱立倫表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平見面、日本首相岸田文雄與中國國家主席習近平見面，都是希望透過交流、對話，避免衝突，而國民黨的一貫主張就是透過對話取代對抗，以交流取代交惡，反觀民進黨除了對抗、交惡，沒看到任何避戰與對話機制，也不鼓勵交流。

朱立倫進一步指出，昨天看到蔡英文提到所謂國防改革或兵役改革，並沒有提到真正影響國家戰鬥力的募兵制與志願役，為何台灣的志願役招不到有效、足夠的兵源？原因就是軍人的光榮感沒有提升，軍人地位、光榮感沒有提升，待遇不合理，加上訓練服役過程的品質無法讓大家滿意，因此志願役與募兵制一定要重新改革調整。

朱立倫強調，對所有家長來說，最需要的是能安心，只要兩岸和平安定，家長就能安心，而每一位年輕人對於兵役最關心的，是服役內容與品質能否符合現代化的國防需要，抑或是過去10年、20年、30年前的老計畫，變成大家浪費時間。

朱立倫直言，服兵役過程應該要有適當的合理待遇，如果就連基本工資的水準都沒有，就是違反相關法律，同時軍人的尊榮感更重要，大家對軍人的重視、軍人的光榮感以及地位提升，社會應該大家一起來，過去我們長期缺乏這方面的努力，因此，國民黨主張應把九三軍人節恢復為國定放假日，全民共同敬軍，對於各項大眾交通工具，應該要有軍人專屬以及軍人應享受的優惠。

最後，朱立倫也提及，過去2年來政府稅收大幅超收，去年超收4300億，今年預計超收4500億，國民黨主張這些超收的稅收應該用於幫助弱勢及低薪年輕人，讓這些人獲得更多的支持，雖然民進黨提出這些錢是屬於全民的，要用來還債，如果真能還債，國民黨也贊成，但過去幾年民進黨卻亂花錢、大撒幣，五大特別預算把錢花到那裡去了？國民黨要求應該把超收稅金還稅於民，尤其在此歲末年終之際，給弱勢者更多支持。

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