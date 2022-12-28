提升奈米機器人運用發展　中大韓籍教授獲頒永久居留梅花卡

▲移民署桃園站主任黃英貴(左)頒發永久居留梅花卡給韓籍教授田溶根。（圖／移民署桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

任職於桃園市中央大學物理學系的韓國籍教授田溶根（JUN, YONGGUN），以提升奈米機器人運用發展專業，獲移民署頒發永久居留梅花卡。移民署桃園市服務站主任黃英貴28日表示，永久居留證梅花卡必須由各領域的專家學者，組成的審查會審核通過才可核發，不受居留期間達5年以上的限制，有別於一般外僑永久居留證申請。

黃英貴表示，政府為了加強及留用國際優秀人才，推動與時俱進的外國專業人才延攬及僱用法，希望透過多元且友善的攬才通路，為外國專業人才打造更友善的工作與生活環境，網羅更多的專技人才在臺發展，提升國家的競爭力。

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田教授於95年取得美國匹茲堡大學博士學位，畢業後曾受聘於以色列魏茲曼科員研究所等研究機構從事博士後及科學研究工作，在105年受中央大學物理學系邀約到臺灣執教迄今，其研究專長為生物物理學（分子馬達）及隨機熱力學，此兩項研究對奈米機器人之研發具相當之影響，有助於提升奈米機器人於醫療之運用發展。

田教授申請梅花卡並獲國家科技及技術委員會、教育部及中央大學物理學系等單位極力推薦，稱其是一位才華洋溢的學者，為臺灣帶來一個新的科學領域，支持其留在臺灣繼續研究，並為臺灣培育多位專業人才。