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大陸 大陸焦點 特派現場

醫院的至暗時刻！　上海醫護朋友圈曝光：請容許我當兩天逃兵

▲上海各大醫院和醫護人員朋友圈。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海醫院內的急診病患和醫護人員。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海各大醫院在12月中旬起湧入大量發燒病患，有醫護人員稱之為「醫院的至暗時刻」，也希望能熬一熬就過去。上海媒體也揭露醫護人員在期間發出的社群朋友圈內容，多半為篩檢陽性、調科支援、抱病上陣等情況，讓外界感到心疼。

▲上海各大醫院和醫護人員朋友圈。（圖／翻攝上觀新聞）

▲感染人數增使得上海各醫院內的醫護人員壓力倍增。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，隨著感染人數逐漸攀升，新華醫院（上海）各臨床科室及職能部門都面臨更大的接診壓力和保障工作，但是為應對患者的救治，各科室醫護人員積極主動要求返崗，參與值班和開展醫療工作。

▲上海各大醫院和醫護人員朋友圈。（圖／翻攝上觀新聞）

▲上海華山醫院醫師感染後在朋友圈發文告假兩天後就會回來。（圖／翻攝上觀新聞）

部分醫護人員更是頂著發燒的症狀留在醫院服務民眾，其中，耳鼻咽喉頭頸外科二病區護士長柏雅瑾發燒至攝氏39.8度才離開工作崗位休息，血透中心護士則是全員帶病上班，高燒期間暫休2天後，立即返回醫院輪值。

▲上海各大醫院和醫護人員朋友圈。（圖／翻攝上觀新聞）

▲骨科醫師支援發燒診察大夜班。（圖／翻攝上觀新聞）

華山醫院急診醫師高佳敏發現自己篩檢陽性後，在微信朋友圈發文，「容許我當兩天逃兵」；虹橋院區急診醫生金鑫則是短暫病假後返回醫院，一頭扎進「人潮洶湧」的急診大廳；骨科醫師曾韻致在文章中寫著，「客串發熱（發燒）大夜班結束。」反映出不少醫院院內各科室調科支援，前往急診和發燒門診的現狀。

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