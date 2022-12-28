義務役延長！高三生1差距同班2樣情　這群人成「末代爽兵」

▲94年後出生的高三男生才需服1年兵役。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

總統蔡英文27日宣布未來義務役役期延長至1年，2005年（民國94年）後出生的役男都需要當1年兵，也就是說，現在的高三學生同一個班級內，會分為僅需當4個月的「末代爽兵」和初代恢復1年兵役的2批人。

民國83年至93年的役男僅需服4個月兵役，被PTT網友說是「黃金爽代」，而現在就讀高三的男生中，在同個班級有93年9月至12月出生的「末代爽兵」，也有94年1月後出生的役男需服1年兵役，幾家歡樂幾家愁。

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▲役期、月薪成為討論焦點。（圖／記者李毓康攝）



雖然役期延長，但月薪「漲3倍」變成26307元，不少鄉民覺得這對剛出社會來說還不錯，紛紛表示「和以前比很好，和其他職業比算差吧」、「以前強制1年半只給6500不錯了」、「出來後不必急著找工作，有資金能運用，好太多」、「剛出社會都不一定有這個錢」。

但仍有人認為役期還是越短越好，「有錢的話會寧願花3萬抵一個月，尤其碰到地獄連」、「就讓義務役看起來沒那麼可悲而已」、「改成月薪二十萬台幣我一樣不想當兵啦」、「拿錢用來壓怒火而已，不然會被幹爆」、「去問93年次以前要當4個月還是一年領26k阿」。