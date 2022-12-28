義務役期延長至1年「對抗中國」　CNN：台灣兵役大轉彎

▲總統蔡英文拍板兵役未來延長1年。圖為國軍在金門舉行太武操演。（資料照／記者林名揚翻攝）



記者王致凱／綜合報導

總統蔡英文27日宣布未來義務役役期延長至1年，引發各界熱議，海外媒體也紛紛報導。其中，美媒CNN就在報導中說，此舉標誌著台灣兵役政策的一次大轉彎，目的是為應對來自中國大陸的軍事壓力。

總統蔡英文27日下午召開記者會公布「強化全民國防兵力結構調整方案」，宣布義務役未來將改為1年役期，預計從2024年1月1日起實施，徵集對象為2005年1月1日以後出生之役男。

美國有線電視新聞網（CNN）在報導中提到，中共不斷增加對台軍事壓力，包括25日派出47架次飛機越過海峽中線，規模創今年新高。而台灣才剛在2018年將兵役從一年縮短至4個月，如今在來自中國大陸威脅升溫之際政策大轉彎。

CNN報導中提到，自俄羅斯在2月份入侵烏克蘭，俄烏戰爭爆發之後，台灣各界對於延長兵役期的討論也隨之增加，並且重新引發台灣是否準備好應對解放軍可能發動攻擊的討論。CNN指出，台灣國防部在研究烏克蘭戰爭進程後，加以改進自身作戰策略。

除了役期延長以外，蔡英文總統還同時宣布兵力結構調整方向，包括主戰部隊、守備部隊、民防系統和後備系統四大類，其中主戰部隊將由志願役組成，而義務役則主要進入守備部隊服役，負責防衛台灣境內重要基礎設施。

根據國防部的說法，在新兵役制度下，所有入伍新兵都必須先接受8週的入伍訓練，然後再接受44週的部隊訓練，其中增加新式武器、裝備和民防訓練，使義務役士兵具有執行國土守備及民防任務技能。

國防部製作的圖卡中提到，歷時2年通盤檢討後，比較南韓、新加坡和以色列等國18至30個月不等的役期，考量到台灣現行4個月役期較短，導致義務役士兵對武器操作不熟稔、部隊實務經驗不足，因此決定將役期延長至1年。

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