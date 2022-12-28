蔡英文趕在年底前宣布「恢復1年兵」　矢板明夫：非常負責任

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，宣布將兵役從4個月延長到1年，並且強調「這是無比困難的決定」但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，蔡英文政府非常負責任。

矢板明夫在臉書發文表示，蔡英文總統召開記者會，宣布義務役從四個月恢復到一年。這是一個非常重要的政策改變，最近幾年，中國的威脅越發突出，美國、日本甚至歐洲都開始關心台灣海峽的和平，並把中國當作假想敵，全力增強軍備。

矢板明夫說，站在風口浪尖的台灣，義務役僅僅四個月的軍事訓練，不足以面對來自對岸的威脅。延長兵役，對台灣來說，是一勢在必行的決策，但是，對剛剛輸掉選舉的民進黨來說，不得不在這個時候宣布增加人民的負擔，可以想見，是一個非常痛苦的選擇。如蔡總統所說：「這是一個無比困難的決定」。

▲義務役僅僅四個月的軍事訓練，不足以面對來自對岸的威脅，但延長兵役是個痛苦的決定。（圖／記者李毓康攝）



但是，蔡總統的團隊沒有拖延，趕在年底前宣布，因為國防問題太重要了、不能耽誤的。我認為，這是一個非常負責任的表現。

矢板明夫分析，回想起來，蔡政權這幾年做了很多重要的事情，包括：年金改革、進口美豬、進口日本地震災區食品，還有這次的兵役改革。說句老實話，這些政策都是非常容易得罪人的。有很多是台灣歷屆政府拖了很多年，都不敢下結論的歷史遺留問題。

矢板明夫認為，蔡英文政權頂著極大的壓力，默默地把這些事都完成了，讓台灣向前邁進了一大步「值得鼓掌」。

矢板明夫也表示，「我也想為國民黨鼓掌」，在蔡總統的記者會後，國民黨文傳會發了一篇「支持兵役改革、要求服役內容品質更新」的新聞稿，在新聞稿中強調「確保台灣的安全非常重要。台灣的兵役制度因應外在情勢變化，的確到了該檢討的地步」。

矢板明夫說，國民黨雖然對這次兵役改革提了很多意見，但沒有反對延長兵役這件事，也沒再說什麼「民進黨讓青年上戰場」之類的酸言酸語，總算展現了一個負責任的在野黨應有的態度。