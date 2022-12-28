　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文趕在年底前宣布「恢復1年兵」　矢板明夫：非常負責任

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文於府內召開「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝） 

記者林彥臣／綜合報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，宣布將兵役從4個月延長到1年，並且強調「這是無比困難的決定」但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。對此日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，蔡英文政府非常負責任。

矢板明夫在臉書發文表示，蔡英文總統召開記者會，宣布義務役從四個月恢復到一年。這是一個非常重要的政策改變，最近幾年，中國的威脅越發突出，美國、日本甚至歐洲都開始關心台灣海峽的和平，並把中國當作假想敵，全力增強軍備。

矢板明夫說，站在風口浪尖的台灣，義務役僅僅四個月的軍事訓練，不足以面對來自對岸的威脅。延長兵役，對台灣來說，是一勢在必行的決策，但是，對剛剛輸掉選舉的民進黨來說，不得不在這個時候宣布增加人民的負擔，可以想見，是一個非常痛苦的選擇。如蔡總統所說：「這是一個無比困難的決定」。

▲▼史上最硬教召實施打靶訓練,國軍新制教召,,當兵,阿兵哥,役男,志願役,服兵役,募兵制,徵兵制,教召,T65K2步槍,南勢埔靶場。（圖／記者李毓康攝）

▲義務役僅僅四個月的軍事訓練，不足以面對來自對岸的威脅，但延長兵役是個痛苦的決定。（圖／記者李毓康攝）

但是，蔡總統的團隊沒有拖延，趕在年底前宣布，因為國防問題太重要了、不能耽誤的。我認為，這是一個非常負責任的表現。

矢板明夫分析，回想起來，蔡政權這幾年做了很多重要的事情，包括：年金改革、進口美豬、進口日本地震災區食品，還有這次的兵役改革。說句老實話，這些政策都是非常容易得罪人的。有很多是台灣歷屆政府拖了很多年，都不敢下結論的歷史遺留問題。

矢板明夫認為，蔡英文政權頂著極大的壓力，默默地把這些事都完成了，讓台灣向前邁進了一大步「值得鼓掌」。

矢板明夫也表示，「我也想為國民黨鼓掌」，在蔡總統的記者會後，國民黨文傳會發了一篇「支持兵役改革、要求服役內容品質更新」的新聞稿，在新聞稿中強調「確保台灣的安全非常重要。台灣的兵役制度因應外在情勢變化，的確到了該檢討的地步」。

矢板明夫說，國民黨雖然對這次兵役改革提了很多意見，但沒有反對延長兵役這件事，也沒再說什麼「民進黨讓青年上戰場」之類的酸言酸語，總算展現了一個負責任的在野黨應有的態度。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►東森購物揪好友送小華陀毛孩行動營養複方

ET快訊
變天「大雨來襲」台灣頭紫爆！圖看濕冷7天10°C警報
藝起發光不是教會！黃國倫寇乃馨證實：我們「被離開」
大樂透頭獎1.26億一注獨得！　獎落這縣市
元旦4星座「偏財運炸裂」　加薪中大獎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

蔡英文趕在年底前宣布「恢復1年兵」　矢板明夫：非常負責任

傳政府再發振興券　行政院：純屬臆測「相關政策仍在討論中」

賴清德選上黨主席「必做4件事」　挺兵役延長：祈求威權國家只會失敗

兵役延長將遇三問題「僅1年難改善」　學者：國軍大餅將成鏡花水月

史上頭一遭！高雄里長當選人「不就職」　民政局頭大了

普發1萬元有雜音！　鍾佳濱拋「所得重分配」3建議

吳怡農選前之夜訴求歡笑　紙風車劇團演「武松愛老虎」

義務役拍板恢復1年　綠委秀「軍裝照」讚：專業、有溫度的決定

民進黨明公布敗選檢討報告　賴清德親赴花蓮座談

義務役月領26K！許淑華提3點喊話：薪資要跟職業軍人同級

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

瘋世足模仿罰球射門 超準角度守門員被K.O.

調皮哥拿巧克力偽裝大便　妹被沾到瞬間崩潰慘叫！

貨車尾門橫在半空...孕婦騎士撞上「斷頸」慘死　1屍2命母心碎

美體育主播代班報暴風雪　凌晨厭世連線搞笑爆紅！

聖誕節假裝送女兒禮物 爸竟買電動滿足私欲XD

蔡英文趕在年底前宣布「恢復1年兵」　矢板明夫：非常負責任

傳政府再發振興券　行政院：純屬臆測「相關政策仍在討論中」

賴清德選上黨主席「必做4件事」　挺兵役延長：祈求威權國家只會失敗

兵役延長將遇三問題「僅1年難改善」　學者：國軍大餅將成鏡花水月

史上頭一遭！高雄里長當選人「不就職」　民政局頭大了

普發1萬元有雜音！　鍾佳濱拋「所得重分配」3建議

吳怡農選前之夜訴求歡笑　紙風車劇團演「武松愛老虎」

義務役拍板恢復1年　綠委秀「軍裝照」讚：專業、有溫度的決定

民進黨明公布敗選檢討報告　賴清德親赴花蓮座談

義務役月領26K！許淑華提3點喊話：薪資要跟職業軍人同級

狗快死就拋棄路邊！惡飼主8坪小房塞14吉娃娃　滿地屎尿1周只餵1次

澤倫斯基稱烏東前線情勢艱難　俄民眾也受無電所苦

蔡英文趕在年底前宣布「恢復1年兵」　矢板明夫：非常負責任

快訊／台南市安南區海佃路二段民宅火警　消防人員疏散搶救

《艾爾登法環》公式美術資料集、漫畫單行本將推中文版、各種細節全收錄

超瀕危鱷魚離奇暴斃　動物園一查竟是「自己電死自己」

2023新年限定美妝登場！RéVive晚安眼膜、Bobbi Brown鑽石眼影斷貨色回歸

普丁心腹預言「美國爆發內戰」　第四帝國將與法國開戰重劃歐洲

單身男聖誕節狂操「另一半」！隔天驚覺動不了淚勸：請善待伴侶

日本推《間諜家家酒》新安妮亞人偶　「淚眼汪汪」表情超可愛粉絲也暈船

正妹空姐超商領包裹　店員搭訕「確認末3碼」笑翻

政治熱門新聞

史上頭一遭！高雄里長當選人不就職

幕後／政府明年可發2次五倍券！發放時間點曝　得先衡量能源虧損

賴清德選上黨主席「必做4件事」

快訊／蔡英文拍板！義務役期延長到1年　月薪調漲至2萬6307元

傳政府再發振興券　行政院：純屬臆測

兵役延長將遇三問題　學者：僅1年難改善

745天沒受訪　蔡英文回應讓現場媒體笑了

普發1萬有雜音　鍾佳濱提3建議：應所得重分配

三級跳！義務役津貼調至26037元　他喊話志願役也加碼：滿20年送軍宅

「堅決反對延長兵役」　趙少康表態：國民黨執政一定改回來

蔡英文「義務役恢復1年」談話全文　讓94年次役男更操理由看這裡

還稅於民？蔡英文：已請行政院討論各種方案

吳怡農選前之夜訴求歡笑　紙風車劇團演出

1圖看義務役制度改革4重點　福利待遇、訓練項目皆大增

更多熱門

相關新聞

兵役恢復1年　當初為何改成4個月

兵役恢復1年　當初為何改成4個月

總統蔡英文27日召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，拍板義務役役期延長到1年，消息引發各界熱議。一名網友在批踢踢表示，記者會上的講法，明顯指當初役期改4個月是錯誤的，「那麼當初為什麼要改成4個月啊？」

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

為對抗中國　CNN：台兵役大轉彎

兵役延長將遇三問題　學者：僅1年難改善

兵役延長將遇三問題　學者：僅1年難改善

阿扁憶兵役改制史　大讚蔡英文「這才是好總統」

阿扁憶兵役改制史　大讚蔡英文「這才是好總統」

兵役延至1年！超多過來人喊：這群人發財

兵役延至1年！超多過來人喊：這群人發財

關鍵字：

蔡英文兵役1年兵當兵矢板明夫

讀者迴響

熱門新聞

藝起發光非教會！黃國倫8年前「被離開」澄清：別汙名化

孕婦騎士撞貨車尾門「斷頸」亡　1屍2命母心碎

變天大雨紫爆！圖看濕冷7天

宋逸民妻一當上師母「這些衣服都不能穿」

台中清水8車連環撞1死3傷

愛滋女無套接客！恩客剛爽完驚知真相

小甜甜質問宋逸民「真相是什麼」：往往是人的問題

即／大樂透1.26億一注獨得　獎落高雄

只有4天！超商咖啡「第2杯0元」爽喝

染完頭髮才知懷孕！她衝醫院「直接人工流產」

公園直接「火車便當」她超配合！

加薪中大獎！元旦4星座「偏財運炸裂」

阿Ben正式開戰宋逸民！

乖巧女友劈腿！網見「偷吃對象」也認輸：薪水屌打

史上頭一遭！高雄里長當選人不就職

更多

最夯影音

更多
弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了

弟偷喊智慧助理「幫算數學」　遭媽抓包驚恐轉頭：怎麼了
女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

女兒喜歡下雨天讓爸泛淚　「放假可以陪我」惹人心疼

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

銀赫神童搶舞王⋯全員都加入XD　被嗆「比不上我」他神反擊！

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

張鈞甯爆雷安溥高雄場　遭青峰虧「都是雷」XD

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

167cm綠鬣蜥突襲超商門口　淡定曬太陽...警：X！這超大

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面