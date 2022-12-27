63歲回台大心得？柯文哲敬告銀髮長者留職場　「不行當米蟲20年」

▲前台北市長柯文哲。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲卸任後回到台大醫學院報到，預計2月辦理退休之後，投入2024總統大選。被問到多數四年級生都已經準備退休，但今年63歲的柯文哲卻準備投入總統大選？柯文哲表示，敬告所有銀髮長者，「退休可以不用工作」這句話最好忘掉，因為現在平均活到84歲，「國家還養你20年，什麼事都不幹，在那邊當米蟲當20年，不行啊！」

柯文哲27日晚間接受王偉忠節目《欸！我說到哪裡了？》專訪。王偉忠提及，柯文哲跳到政治環境當了8年市長，剛剛卸任後回到台大報到，接下來要去選總統，但很多四年級生都要辦理退休了，而同為四年級的柯文哲似乎不太可能退休？

柯文哲則說，不只是他不能退休，自己2014年上任時台北市65歲以上人口14％，但今（2022）年就超過20％，所以自己要敬告所有銀髮長者，「什麼退休可以不用工作，最好是忘掉！如果你65歲退休，現在平均活到84歲，哇！國家還要養你20年，你什麼事都不幹，在那邊當米蟲當20年，不行啊！」

王偉忠緩頰，所以65歲以上的人都要運動？但只見柯文哲並未接球，直言「不是運動！是直接留在職場上工作！」以前的人壽命不長，才會說65歲退休，但自己查過資料，國小老師50歲以後就開始大量退休，60至65歲國小老師佔全部的1％而已，代表65歲者在學校教書的很少。