三級跳！義務役津貼調至26037元　他喊話志願役也加碼：滿20年送軍宅

▲總統蔡英文拍板義務役津貼等從6000元調漲到2萬6307元。（圖／記者郭世賢攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統蔡英文27日親自召開「強化全民國防兵力結構調整方案」記者會，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等從6000元調漲到2萬6307元。對此，政治評論家周偉航指出，既然義務役已經加碼到基本薪資了，「我認為志願役也加碼啦，滿20年送一間眷改軍宅，當一年送5%持份這樣。拼了啦，空屋那麼多。」



蔡英文27日下午親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。蔡英文說，2024年恢復1年的義務役，適用對象是2005年後出生的役男，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全確保國家利益，讓台灣永續生存，是她無可迴避責任。



針對兵役制度改革後的經費問題，國安會秘書長顧立雄表示，估算113年高中畢業服役者約9000人，約增加21億元；而118年時，5萬多位義務役，約增160億元左右。



對於兵役制度改革後的預算問題，蔡英文表示，會增加，但這是循序漸進的過程，不會一夕之間增加很多，有試算過，國家預算都可以支應。



對此，周偉航指出，既然義務役已經加碼到基本薪資了，「志願役也加碼啦，滿20年送一間眷改軍宅，當一年送5%持份這樣。拼了啦，空屋那麼多。退休金會被砍掉，但房子在台灣就是屌。」