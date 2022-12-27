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國民黨挺兵役改革！轟蔡政府欠配套　喊役男薪資不得低於基本工資

▲針對全民關心的兵役改革議題，國民黨今由文傳會主委洪孟楷、立院黨團總召曾銘宗及黨團書記長李德維共同召開記者會回應。（圖／記者鄭佩玟攝）

▲針對全民關心的兵役改革議題，國民黨召開記者會回應。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／台北報導

總統蔡英文27日宣布兵役延長方案，義務役期2024年起延長為1年、待遇提高至26307元，並納入實戰化訓練，適用對象為2005年後出生的役男。國民黨隨後召開記者會回應，強調「如果欠缺配套或配套不足，就是假改革！」並提出3大項目的配套方案，要求役男薪資不得低於基本工資26400元。

面對中共武力威脅與日俱增，蔡英文今天下午3時30分親自主持「強化全民國防兵力結構調整方案記者會」，拍板義務役期延長為1年、待遇一口氣調高到2萬6307元，適用對象是2005年後出生的役男。蔡英文說，這是無比困難的決定，但身為總統，捍衛國家安全、確保國家利益、讓台灣永續生存，是其無可迴避的責任。

國民黨指出，朱立倫主席提出的「2D戰略」，同時「加強國防」與「維持對話」，以「對話代替對抗、交流代替交惡」，更會「積極備戰、全力避戰」，以穩健務實策略來捍衛中華民國，維護台灣安全與區域和平，反觀民進黨只有備戰而沒有避戰準備，讓台灣安全風險持續升高，更讓國際友人擔憂區域衝突的可能。

國民黨表示，他們不但支持兵役改革，更具體提出「改善服役內容與品質」、「給予合理待遇」與「重建軍人光榮感」三大項目與七項配套，才能真正確保國防改革的品質，維護所有服役役男的權益，也讓家長可以放心。

首先，在「改善服役內容與品質」方面，國民黨認為要有三項配套措施：
1.部分作戰職位（例如無人機、網路資電、通訊、維修….等）應開放具相關專長之役男申請，不必抽籤，讓役男的民間專長能與服役相結合，增加服役意願及國防人力素質。
2. 訓練內容革新，依照「分類、分流」的原則，給予役男精緻、專一的訓練，讓役男可在有限的役期內，熟悉日後動員時所要擔負的守備任務及角色。
3.精進相關行政流程，有效減少日後役男畢業後「等當兵」的時間，避免因為役期延長造成嚴重的當兵塞車情形。

其次，在「給予合理待遇」方面，國民黨認為要有兩項配套措施：
1.義務役役男服役期間之薪資不得低於基本工資（26,400元），國防部不應違反保障勞動權益的法律精神，更應具體保障役男服役期間的生活權益。
2.國軍現行各類加給應該通盤檢討、適度調增，志願役與義務役一體適用，如戰鬥加給、領導加給等，以增加部隊士氣。

最後，在「重建軍人光榮感」方面，國民黨認為要有兩項配套措施：
1.應將九三軍人節增訂為「全民敬軍節」，成為全國放假一天的國定假日。
2.恢復現役軍人搭乘大眾交通工具之票價禮遇，與一定規模以上之車站、航站應規劃設立現役軍人優先通道等，以重建軍人的榮譽感以及社會的重視。

國民黨也強調，針對目前兵科訓練基地不夠、接兵能量不足等問題，本黨除了提出改善相關行政流程的建議配套外，也要求執政黨應該針對如何解決訓練能量不足，讓役男入伍後有充份時間與空間以接受優質的軍事訓練等問題給出具體答案。

國民黨指出，蔡總統今天的談話主要聚焦在義務役，但擔任主戰部隊的志願役訓練、待遇、軍備內容，是強化國防戰力更重要的部分，這方面仍有更多的問題與挑戰需要面對。

而面對國防改革各個層面的挑戰，國民黨也會持續蒐集民意、諮詢學者專家，持續提出兵役、國防改革的相關配套措施，只有妥善相關配套，讓「役男專心，家長安心，全民齊心」，這樣的兵役改革才有意義，也才能真正維護中華民國的國家安全，保障台灣民眾和平、繁榮的好日子。

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