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擊敗103隊！花蓮「蒔煦」參加新創競賽奪冠　獲獎金150萬

▲花蓮「蒔煦」團隊奪全國新創競賽冠軍，縣長徐榛蔚親自會見恭喜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮「蒔煦」團隊奪全國新創競賽冠軍，縣長徐榛蔚親自會見恭喜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

由花蓮縣政府青年發展中心所輔導的新創團隊「蒔煦」，參與數位發展部及國家發展委員會共同舉辦「2022第四屆創業歸故里」新創競賽，榮獲冠軍殊榮！縣長徐榛蔚26日親自會見並恭賀團隊成員，社會處長陳加富及青發中心執行長明良臻陪同出席，雙方就地方創生、青年創業等議題深度討論。

具台灣新創界奧斯卡獎之稱的「2022第四屆創業歸故里競賽」 首獎獎金高達新台幣150萬元，共吸引104隊新創參與，除以大數據、物聯網、數位行銷、循環經濟等技術運用於農業、觀光、健康照護領域外，亦首次有原民經濟及運動科技的應用方案，多元發展具在地特色數位服務。

▲花蓮「蒔煦」團隊奪全國新創競賽冠軍，縣長徐榛蔚親自會見恭喜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

團隊成員攜孩子與會，徐榛蔚親切送上今年全中運吉祥物「朱鸝」可愛玩偶。

「蒔煦」創辦人鍾汯佑表示，因工作接觸到社企行動方案議題，進而投入社會創新，以部落慣行的植物包材及風土作物構建的蔬食圓夢箱，除減塑倡議外，透過商業銷售串結社會功能，進而促進在地經濟。期能以發展友善環境的社區經濟振興計畫，激發弱勢家庭與部落的潛力，並在今年進駐花蓮縣政府新創基地，接受專業系統性的商業模式訓練及驗證輔導，因此獲得這屆創業歸故里競賽的冠軍。

雙方就花蓮地方創生的優勢與困境進行討論，縣長徐榛蔚相當重視在地產業發展，她談到，在地許多高齡的創生團隊可能會遇到交通不便等問題，希望以「全齡共創」為目標，攜手青年團隊合作解決目前的問題。

▲花蓮「蒔煦」團隊奪全國新創競賽冠軍，縣長徐榛蔚親自會見恭喜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼徐榛蔚與團隊深入對談。

「蒔煦」團隊特別贈與徐縣長使用葉子包材的花束，徐榛蔚看見團隊成員攜孩子與會，也親切送上今年全中運吉祥物「朱鸝」可愛玩偶，孩子對徐榛蔚露出燦爛的笑容，場面溫馨熱絡。

花蓮縣政府建置花蓮青年永續發展， 打造青年創業生態系，於2020年成立新創基地，從孵化、育成再到加速，分階段的提供資源協助青年朋友，第一階段為「孵化」，透過成立青年單一服務窗口，解決各種創業問題，創業門診，業師一對一輔導以及系統創業課程；第二階段為「育成」： 現在有一些青年團隊已經在市場上有商業模式，並成為新創公司時，這個時候最需要有空間，補助計劃，產學合作，創投媒合及貸款， 就能在青年發展中心獲得此項資源。

▲花蓮「蒔煦」團隊奪全國新創競賽冠軍，縣長徐榛蔚親自會見恭喜。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

經過孵化及育成，下一個階段就是「加速」， 此時的新創團隊需要更大的商業合作，場域驗證以及規模化經濟的實力，縣府成立了主題性青年基地的空間，有新創基地、洄瀾未來式、洄瀾藝匠創生館、沙盒基地等，幫助青年朋友落實產品解決及方案驗證，促進新創更有韌性面對市場的考驗。

縣長徐榛蔚表示，青發中心近年扶植花蓮青年創業，在各行各業逐步開花結果，歡迎全國青年來花蓮定居、就業及創業，擘劃人生發展美好願景。

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