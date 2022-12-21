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氣候變遷！提升農業經驗與行銷　徐榛蔚赴彰投雲3縣取經

▲花蓮縣長徐榛蔚一行參訪彰化田尾鄉菁芳園的超大型溫室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚一行參訪彰化田尾鄉菁芳園的超大型溫室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣有機種植認證面積已超過3,000公頃，高居全國之冠但為因應氣候變遷，不斷提升花蓮農業品質，縣長徐榛蔚20日率縣府團隊、花蓮農業產官學界人士共同前往彰化、南投、雲林參訪優良農場、企業經營模式，就觀光及農產經營等議題進行交流，啟發新的創意，提升花蓮農業品質。

▲花蓮縣長徐榛蔚一行參訪彰化田尾鄉菁芳園的超大型溫室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

團隊接續前往南投名間鄉的豐滿生技精緻農場。

當天首先參訪彰化田尾鄉的菁芳園，園中超大型的溫室，這座四周以玻璃圍成的挑高建築，並且請了設計師利用水的原理，經由層層的水分子擴散，達到室內溫度降低的效果，園中的設計對於花蓮縣溫室農業能有所提升，增加產能及品種多樣性。

▲花蓮縣長徐榛蔚一行參訪彰化田尾鄉菁芳園的超大型溫室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚深入了解薑黃、石斛的種種及經濟運用。

團隊接續前往南投名間鄉的豐滿生技精緻農場，該農場坐落於八卦山萬年紅土上的自然生態農場，上面種了有機的茶 樹、紅薑黃、金銀花、紫蘇等，並由中興大學農藝系謝瑞裕博士進行簡報，期間徐縣長與博士進行農業知識交流，深入探討薑黃、石斛的種種及經濟運用，也期盼往後雙方能在農業技術推廣等方面展開合作，共同促進農業產值提升，進一步提升農民收益。

▲花蓮縣長徐榛蔚一行參訪彰化田尾鄉菁芳園的超大型溫室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

中興大學農藝系謝瑞裕博士進行簡報，徐榛蔚與博士進行農業知識交流。

團隊最後參訪鈺統食品公司，該公司有各類穀物粉、各式健康機能保健穀物食品的產品配方研發代工製造經驗，擁有各式健康機能保健、數千種產品配方，並由鈺統食品謝日鑫顧問簡介穀物產品及加工，徐榛蔚及參訪團隊也實際進行手作黑麻糬，雙方也期許往後展開技術交流。

▲花蓮縣長徐榛蔚一行參訪彰化田尾鄉菁芳園的超大型溫室。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

徐榛蔚及團隊實際進行手作黑麻糬，期許往後展開技術交流。

今日將陸續前往南華大學參與「邁向碳中和農業工作坊」研討會，針對碳匯、畜牧廢棄物、淨零碳排等議題進行交流，為永續花蓮的目標更加邁進。

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