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高雄最大社宅動土！1594戶全台第二　陳其邁：研擬降租金

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶　陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄楠梓區清豐安居社宅今（27）日舉行動土典禮，高雄市長陳其邁偕同內政部次長吳堂安及市府團隊共同執鏟。陳其邁表示，截至目前，高雄市總計有13處的社會住宅動工，包含高雄市政府自建的3處，亞灣區社宅、岡山大鵬九村及大寮社會住宅，預計今年底將超過7千戶，未來配合大林蒲遷村的社會住宅需求，總計將達到1萬5千戶的社會住宅目標。

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶　陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼高雄最大社宅清豐安居動土，預計2026年完工。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶　陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，清豐安居社宅戶數1,594戶，是全國第二大的社會住宅，戶數僅次於林口世大運社會住宅。因台積電到楠梓設廠，致住宅需求快速，包括橋頭科學園區、楠梓產業園區及原先的楠梓科技園區，三大園區大量就業人口，配合S廊道產業發展，未來北高雄人口增加快速，住宅需求也會更強勁。

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶　陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄最大社宅清豐安居戶數上看1594戶。（圖／記者賴文萱翻攝）

清豐安居社宅位於清豐五路及土庫路所夾街廓，基地座落在橋頭科學園區、大社工業區及楠梓產業園區之間，住宅周邊交通便捷，距捷運青埔站800公尺。社宅規劃1幢地下2層，地上8棟（1棟13層、7棟14層），將提供1,594戶，預計2026年完工。

此外，陳其邁說，市府透過囤房稅增加租金補貼，減輕年輕人負擔，目前也在研擬調降社會住宅負擔比例，降低社會住宅租金，希望減輕民眾負擔。

▲▼高雄最大社宅清豐安居動土了！戶數上看1594戶　陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲加速推動高雄社宅興建，陳其邁曝：研擬降租金。（圖／記者賴文萱翻攝）

他表示，除了加速興建社會住宅，希望社會共好，提供民眾良好的生活環境，對於社區各項公共服務設施，包括幼兒園、托嬰中心、日照中心及多功能社區開放空間等社福設施，也會全力兼顧，讓社會住宅興建符合民眾需求，更加普及及平衡區域發展。

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