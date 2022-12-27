兵役延長適逢總統大選　賴清德：總統的立場我們大家都一致

記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文27日主持記者會，拍板義務役役期延長到1年，月薪納入保險、伙食津貼等一口氣調漲到2萬6307元。由於上路時適逢選舉年，未來如何幫助賴副總統在論述上做相關論述？蔡英文說，在整個方案形成過程中都有跟院長、副總統一起討論過；副總統賴清德也說，「國家的利益優先於政黨利益，總統的立場我們大家都一致」。

蔡英文說，在整個方案形成過程中都有跟院長、副總統一起討論過，我們希望能夠跟社會做最大的溝通，取得社會最大支持，「這是未來1年要花很多心力跟社會溝通的事情」。

至於必須要投入的資源，蔡英文說，要強化這些訓練的量能，必須做的投資也都有預估好可能的經費，也會持續把這經費、預算備齊，強化國防實力的作業。

蔡英文強調，很多的事情經過良好的社會溝通、縝密的規劃，社會大眾的支持會讓這個方案能夠持續下去，「不論政黨有無輪替，都會持續下去」。

賴清德則補充，總統已清楚說明，作為三軍統帥有責任為守護台灣做最好的準備，「國家的利益優先於政黨利益，總統的立場我們大家都一致，沒有其他補充」。

▲副總統賴清德出席「國防兵力結構調整」記者會。（圖／記者林敬旻攝）



▲總統蔡英文拍板義務役期延長到1年。（圖／記者李毓康攝）