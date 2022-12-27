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玉山公園攀雲龍瀑布步道、中之關步道　不須申請即可進入

▲玉山國家公園計畫通過第4度通盤檢討。（圖／玉山國家公園提供）

▲玉山國家公園計畫通過第4度通盤檢討。（圖／玉山國家公園提供）

記者高堂堯／南投報導

玉山國家公園於民國74年成立，同年發布實施的玉山國家公園計畫今年完成歷來第4次通盤檢討，獲行政院核定於30日生效；玉山國家公園管理處指出，近年來致力於因應氣候變遷，進行長程生態監測、發展部落夥伴關係，保存原住民文化，發展生態旅遊、推動友善耕作，推動向山致敬、精進登山服務品質，運用創新科技、建立數位化國家公園等政策，都是本次通盤檢討的核心。

玉山國家公園面積10萬3121.4公頃，橫跨南投、嘉義、高雄及花蓮4縣市，是台灣陸域面積最大的國家公園，以及濁水溪、高屏溪及秀姑巒溪的發源地，玉山國家公園計畫則陸續於民國83年、93年及101年完成3次通盤檢討。

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玉管處指出，本次通盤檢討以保育與永續、體驗與環教、夥伴與共榮、效能與創新為4大願景目標，主要目的是園區經營管理需要所為的變更，其中雲龍瀑布步道、中之關步道，及佳心舊社等地，已由生態保護區變更為特別景觀區或史蹟保存區，民眾不須申請即可進入從事登山健行或文化參訪。

▲玉山國家公園管理處（第4次通盤檢討）計畫圖。（圖／玉山國家公園管理處提供）

▲玉山國家公園管理處（第4次通盤檢討）計畫圖。（圖／玉山國家公園管理處提供）

本次通盤檢討共通過7項變更案：（1）清八通關古道之圖資重製與分區範圍調整；（2）八通關步道父子斷崖至雲龍瀑布過吊橋後4.5K里程牌處由生態保護區變更為特別景觀區；（3）觀高遊憩區由遊憩區變更為一般管制區；（4）中之關步道至天池遊憩區交界由生態保護區變更為特別景觀區；（5）花蓮縣佳心舊社文化景觀由生態保護區變更為史蹟保護區；（6）東埔村、同富村原住民保留地由一般管制區變更為一般管制區（一）；（7）一般管制區（一）以外之一般管制區變更為一般管制區（二）。

此外，為尊重原住民傳統文化及土地利用方式，將區內原住民保留地由一般管制區變更為一般管制區（一），並得另訂細部計畫，後續將依據「全國國土計畫」之原住民土地使用指導原則等進行整體規劃研訂細部計畫；相關計畫書圖自12月30日起生效，並公開展示至112年1月29日止，民眾可上玉山國家公園管理處網站「行政服務─政府資訊公開─通盤檢討」處下載（https://www.ysnp.gov.tw/FileList/C004300/4179ad95-159e-4966-a4ed-8b57dd52d7f2）。

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