故宮跨域醫療！「今牌人生」認知牌卡10大主題　協助失智症、高齡者

▲故宮與台北榮民總醫院推出「今牌人生」認知牌卡，融合藝術與醫療跨域合作。（圖／故宮提供）

記者林育綾／台北報導

故宮與台北榮民總醫院推出「今牌人生」認知牌卡，融合藝術與醫療跨域合作，60張牌卡精選故宮經典文物，包括植物花卉、飛禽走獸、神話人物等10大主題，作為自我覺察過程的藝術輔療工具，適用於一般民眾、家族、輕度認知功能障礙、極輕度失智症患者及其照護者。

故宮攜手台北榮總失智治療及研究中心、高齡醫學中心，共同打造貼近長者需求與生活經驗的樂齡友善服務。「今牌人生」認知牌卡，是國內首創由博物館與國家級醫學中心深度合作，將文物寓意及意象，充分融入長者復能過程中，理念建立在「每個人都是獨一無二的個體，獨特的生命歷程，都是自己人生的『金牌』」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

牌卡每套60張，附有文物介紹及操作指引手冊，由心理師、職能治療師、故宮教育人員，以長者認知需求為出發，共同精選故宮經典文物來設計。牌卡圖像上的故宮文物，涵蓋嬰幼兒、青壯年、老年、美食佳餚、植物花卉、飛禽走獸、生活用品、節慶四季、神話人物、經典選件等10大主題。卡面特別設計為大字、色彩鮮豔、厚度適中的大尺寸牌卡，便於長者閱讀、分辨與操作。

▲民眾王道先生（左）在北榮總職能治療所所長許庭榕（中）、心理師黃婕甯（右）帶領下，分享生命中難忘而美好的時刻。（圖／故宮提供）

故宮強調，有別於一般桌遊或牌卡遊戲，「今牌人生」認知牌卡是臨床實務上非藥物介入活動的多元應用，經專業醫事人員及受訓者帶領，鼓勵參與者將藝術帶入日常經驗與生命故事，回顧生命中無數難忘而美好的「金牌」時刻，開啟自我對話、自我療癒的練習，作為失智長者、一般長者認知功能訓練、人際互動、活躍老化的另一途徑。

榮總失智治療及研究中心主任王培寧提到，此次與故宮跨域合作推出「今牌人生」牌卡，應用於多場工作坊活動，從個案及家屬，都獲得良好的反映回饋；未來將擴大邀請高齡服務專業機構、醫事人員、第一線助人工作者參與培訓及推廣運用，希望透過這次跨界合作，將故宮帶入家庭，也讓失智症病人從家庭走向社區。

故宮未來也會徵稿募集更多創意的牌卡用法，同時培訓種子教師，擴大服務多元觀眾，實踐文化近用、友善平權與社會共融。

▲故宮與台北榮民總醫院推出「今牌人生」認知牌卡，融合藝術與醫療跨域合作，作為自我覺察過程的藝術輔療工具。（圖／故宮提供）