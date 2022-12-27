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花蓮7鄉鎮老人比例高！慈大培育在地照服員　23人完訓服務鄉里

▲▼利用周末假日，慈濟大學學生到花蓮養護機構實習。（圖／慈濟大學提供，下同）

▲▼利用周末假日，慈濟大學學生到花蓮養護機構實習。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣已有7個鄉鎮的65歲老人比超過20%，照服員需求不足，其中光復鄉與鳳林鎮、瑞穗鄉、豐濱鄉，失能人口更超過5%以上，以光復鄉為例預估明年照服員需求不足高達23位，為了解決偏鄉照服員不足的問題，慈濟大學分別在光復和慈大開了照顧服務員術科專班，有23人完訓，包括7名原住民學員，透過在地有志青年加入，不只可以服務鄉里、更能在偏鄉為自己提升就業競爭力。

▲▼利用周末假日，慈濟大學學生到花蓮養護機構實習。（圖／慈濟大學提供，下同）

為了讓光復班學員可就近，不須舟車勞頓耗費來回2小時的車程到花蓮市區，慈濟大學與門諾醫院合作自10月開始在光復授課，並且安排光復當地唯一的養護型長照中心讓學員實習，把握難得機會，更有學員從卓溪、萬榮紅葉村、壽豐溪口村到光復上課。

光復鄉大進村林正立村長說：「光復鄉長年面臨照顧服務員不足的問題，這次慈大開課我也邀請大進村C級巷弄長照站的人員來上課，希望能讓大家都有專業證書，服務更多有需要的鄉民。」參與培訓的有幾位年輕人，許多人都是第一次進到安養機構。

來自萬榮紅葉村的沈生倍目前在部落的文健站工作，沈生倍表示，之前對照服員完全不了解，上課之後才知道，這是需要專業和愛心的工作，實習的第一天早上就偷偷到廁所哭，沈生倍在文健站的工作也是服務老人，讓他更了解部落的現況，沈生倍說：「雖然我從小在部落長大，但是我卻不知道原來有這麼老人需要幫忙，有一種使命感，希望能夠為部落服務，更多人一起投入。」光復鄉照服員班也成立群組，彼此加油打氣。

▲▼利用周末假日，慈濟大學學生到花蓮養護機構實習。（圖／慈濟大學提供，下同）

利用周末假日，慈濟大學學生到花蓮養護機構實習，這群平均年齡只有20幾歲的學生，幫忙長者餵飯、灌食、按摩等。「阿公，阿捏會太大力嗎？」阿公笑咪咪地回說：「癢啦！」這是一堂足部按摩的課，學生仔細的擦揉，腳縫間也不能錯過。祥雲老人長期照顧中心黃佳慧護理師表示，除了專業外，與長者相處態度很重要，不管做任何一項操作技術，要隨時注意服務對象的反應，會不會有不舒服，多多跟他們說話，這點在慈濟大學的學生身上都可以看到。

兒童發展與家庭教育學系廖彩媗同學說：「台灣現在長照需求高，長輩愈來愈多，母親也是從事這樣的行列，所以希望未來也一樣能投入這行業。」透過這次的課程，讓她學習更多照護的技巧。慈大照服班還有包括公共衛生、社工系、國際服務管理學程等科系的學生參加，經過專業術科和實習，他們更認識老人以及照服這行業，為未來的職涯提前做準備。

▲▼利用周末假日，慈濟大學學生到花蓮養護機構實習。（圖／慈濟大學提供，下同）

經過近三個月的課程，慈濟大學日前舉辦照顧服務員結業典禮。

經過近三個月的課程，慈濟大學日前舉辦111年度照顧服務員結業典禮，由醫學院謝坤叡副院長親自頒發證書給每一位學員。包括門諾醫院、光復長照中心、祥雲長照中心等一同觀禮，邁向高齡化的台灣社會，需要更多年輕人的加入，他們也肯定慈濟大學開設的照服員專班是「超前部屬」跨世代的連結。

負責慈大USR HUB「教育向下紮根之願景工程」的護理系蔡娟秀老師說：「花蓮中區醫療人員不足，更需要照服員，所以在光復就地培育人才，大學在地社會責任希望帶給學生認識當地的需求、陪伴當地成長，因此慈大也開了兩班。希望能讓學生不只學習專業知識、更要有人文關懷的大愛，也希望能創造機會讓學生、年輕人都願意留在原鄉服務。」

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