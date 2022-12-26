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2023年運勢大翻轉！3生肖財運擋不住　投資收入穫利滿滿

（重傳Logo）▲▼金融,投資,鈔票,1000元,消費,台幣,年終,年終獎金,獎金,新台幣,錢,財富。（示意圖／ETtoday資料照）

▲2023年屬蛇、雞、猴的人將迎來運勢翻轉的一年。（示意圖／ETtoday資料照）

記者隋昊志／綜合報導

過完耶誕節進入2022年最後一周，代表著準備要迎接2023年的到來，不少人也希望能夠時來運轉，各種運勢都能一飛衝天，運勢命理網站《靈匣網》指出，生肖屬雞、蛇、猴的人，2023年將會苦盡甘來，在這一年收穫滿滿，迎來大豐收的一年。

生肖雞

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在2023年，屬雞的人財富運勢會很旺，其實雞年出生的人生來就很努力，在2023年會有好運和暴利，而且財運也會很旺，只要好好抓住機會，身邊的財運會有強烈的變化，在新的一年迎來大豐收。

生肖蛇

屬蛇的人因為總是面面俱到、追求完美，不會錯過任何細節，也因此面臨的挑戰相對較多，但同時也會有更多的收穫。2023年的到來，屬蛇的人會把厄運轉為好運，將會萬事大吉，有望收入上漲收穫滿滿，前途一片光明，能幹卻十分理智的蛇蛇們，擁有遠大理想卻很務實，不會好高騖遠，因此夢想完全能夠實現，也能成為最後的大贏家。

生肖猴

屬猴的人擁有滿滿的活力，也喜歡自由和冒險，雖然年輕時頭腦很聰明，但卻眼高手低，遇到挫折容易放棄，不過進入2023年，屬猴的人意志將會變得十分堅定，連帶運勢也會隨之上升，身邊的貴人不斷，事業也獲得財運豐收，將先前沒有收穫的一口氣加倍賺回來。

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