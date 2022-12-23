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一生必參加的跨年活動　全台8大風景區、樂園「瘋迎2023」

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲阿里山迎曙光活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／台北報導

隨著2022年進入最後倒數，準備迎來2023年，加上新冠疫情趨緩，全台各地都有精彩的跨年及迎曙光活動，交通部觀光局彙整全台5個國家風景區及3個主題樂園，2022年到2023年跨年、迎曙光活動，讓民眾能開心迎接新年到來，揮別疫情，讓一年的開始就充滿元氣。

觀光局表示，今年全台及離島皆有精彩的跨年及迎曙光活動。12月31日梨山、谷關、日月潭等都有舉辦跨年晚會，在美景之中欣賞音樂會、煙火秀，一起歡送2022年。而在麗寶樂園、劍湖山世界、義大遊樂世界等樂園，也舉辦跨年煙火秀、演唱會，讓大小朋友到主題樂園歡度佳節。

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▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲義大世界、劍湖山均舉辦煙火跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

2023年元旦，東北角可欣賞「龜山朝日」、阿里山參加一生必去的「日出印象音樂會」、梨山參加高海拔的升旗典禮，在高山晨曦中迎接新年，或到馬祖離島，參加東引迎晨曦及升旗健走活動，體驗獨特的跨年活動。

針對各地區民眾，觀光局建議北部民眾，可到宜蘭外澳參加「東北角迎日出系列活動」，迎接東北角特有的龜山朝日，之後可到附近健行、騎自行車，身心舒暢迎新年；而中部民眾，可前往谷關、梨山參加跨年晚會，隔天還可到梨山賓館參加升旗典禮，體驗在海拔2千公尺迎新送舊。

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲東北角「龜山朝日」。（圖／記者游宗樺翻攝）

而日月潭跨年，今年將從12月31日晚間8時起，一路舉辦演唱會high歌到倒數計時，最後同時在水社、伊達邵碼頭前施放480秒兩岸雙煙火，沈浸於絢爛浪漫的夜空潭影。麗寶樂園也找來巨星級卡司輪番上陣，還有摩天輪燈光秀及煙火秀，隔天還可以搭乘摩天輪看日出，來趟天空之夢尋光之旅。

而在南部地區，則不可錯過「阿里山日出印象音樂會」，以玉山及日出雲海為背景，欣賞原住民天籟及悠揚的管絃樂，享受大自然的洗禮，在高山上許下新年新希望。或是到私房景點梅山鄉「隅夷處·耀瑞峰」朝聖，在綠毯般的茶園、青翠山巒及令人陶醉的樂聲中，擁抱第一道日出。此外，還有劍湖山世界跨年活動，數百台無人機結合燈光秀，加上摩天輪煙火演出。義大世界也推出999秒大型立體煙火，透過獨家創意設計，打造如同夜空華爾滋、奇想派對般的夢幻煙火。

至於到離島迎接新年第一道曙光更是難得體驗，遊客可選擇到「國境之北」的馬祖東引升旗，迎接國境之北的曙光，迎接並邁入2023年，同時參加健行活動，沿著海岸線漫旅馬祖，留下難忘的新年回憶。

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲馬祖東引「國之北疆」。（圖／記者游宗樺翻攝）

觀光局表示，詳細的跨年資訊請洽相關國家風景區管理處及遊樂園網站查詢。另因活動期間遊客眾多，參加跨年及迎曙光活動期間，呼籲民眾若自身有症狀、人潮擁擠或空氣不流通仍建議佩戴口罩，並配合各主辦單位防疫規範。同時，也提醒民眾多搭乘公共運輸或接駁車，參與各項活動，並事先做好保暖禦寒準備，讓新年假期玩得開心又安心。 

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲▼交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

▲交通部觀光局彙整全台跨年活動。（圖／記者游宗樺翻攝）

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