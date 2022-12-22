2023太麻里跨年迎曙光　鄉長王重仁邀請大家嗨FUN迎新年

▲2023太麻里跨年迎曙光音樂活動，將於31日晚上7點在千禧曙光紀念園區熱鬧登場。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



2023台東縣太麻里跨年迎曙光音樂活動，將於31日晚上7點在千禧曙光紀念園區熱鬧登場，現場安排有市集、音樂表演、敲響幸福鐘與創意競賽等活動，通宵達旦，再一同迎接2023的曙光，太麻里鄉王重仁鄉長邀請大家一起來太麻里嗨fun迎新年。

王鄉長表示，連續多年的跨年迎曙光音樂活動是與遊客及在地居民互動同樂的時刻，適合全家大小共同參與，其中跨年音樂活動安排了日昇媽媽舞團及OL舞團帶來熱力動感的舞蹈，還有在地知名的黑孩子樂團、玩樂樂團的好音樂相伴，更有精彩的「喝可樂拼大獎」趣味競賽、氣球魔術秀等，將與現場民眾同樂迎新年。



王鄉長表示，新的一年期盼帶給大家溫馨有趣的跨年體驗，讓遠從外縣市而來的遊客及台東鄉親，能夠避開擁擠的車潮與人潮，開心及安全的在太麻里東海岸度過，不只如此，並將在跨年倒數後施放煙火秀，以及進行現場摸彩抽出數個價值新台幣萬元以上的獎品，分享給民眾2023第一份的好運，期望大家在太麻里跨年迎曙光同時找到幸福和快樂。



迎曙光升旗典禮活動自2000千禧年舉辦以來，每年都吸引近萬名遊客湧入千禧曙光園區，等待從太平洋海岸線上緩緩升起的黎明曙光，今年將於早上4點開啟好音樂時間，現場設有市集供應遊客活力早餐，遊客可在寧靜的凌晨及浪漫夜光下漫步沙灘，體驗自然視覺及心靈的洗禮，並在思奈樂團、藝享愛樂青少年樂團的優美樂音中敲響幸福鐘聲，祈願為新的一年帶來美好與盼望。