恐怖影片曝！毒男頭槌連破2道門　追她想性侵卻全身爆血亡

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西一名男子被拍到在聖誕節前，企圖性侵女子卻把自己害死的影片。畫面中他接連用衝刺頭槌的方式撞破庭院鐵門和落地窗，甚至在泳池追逐豪宅女主人，結果卻因被玻璃割出過深的傷口，當場失血過多慘死。

▲佛瑞塔斯犯案當晚把自己害死。（圖／翻攝YouTube「Zax News World」）

綜合外電報導，巴西東北部濱海城市薩爾瓦多（Salvador）男子佛瑞塔斯（Jacques Freitas），22日當天晚間10時40分許，被一處豪宅監視器拍到他裸著上身，小跑步用頭頂撞破落地窗，接著隨破碎的玻璃跌入豪宅客廳。

佛瑞塔斯在客廳裡茫然地亂看，像是吸了毒或已經喝醉。此外他也被拍到用頭衝撞庭院的鐵門，鐵門砰地一聲被撞開，在寧靜的豪宅區發出巨響。

▲佛瑞塔斯連撞2扇門。（圖／翻攝YouTube「Zax News World」）

此時豪宅女主人已經設法逃開佛瑞塔斯，卻在跑到泳池時被佛瑞塔斯追上。監視器畫面拍下兩人在泳池邊追逐，打赤膊的佛瑞塔斯全身都是自己的血，最終他體力不支倒地，當場死亡。

警方調查佛瑞塔斯的公寓，找出大麻、「蘑菇」和其他藥品，目前正在檢測他犯前是否吸過毒或喝醉酒。豪宅管理人告訴當地媒體，事發當晚情景非常恐怖，「就算已經重傷了，他（佛瑞塔斯）還是一直跑。他的手斷了，還跛腳、發抖，卻還是能把豪宅女主追到游泳池那裡。」

管理人表示，豪宅女主搬進來1年就遇到這種事，已經被嚇壞了，「她的屋子裡全是血，看起來就像她殺了一頭公牛。」儘管佛瑞塔斯已死，女主仍被嚇得徹夜未眠。